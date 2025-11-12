Las estadíscticas de Lamine Yamal vs Kylian Mbappé justo antes de cumplir 18 años

Los números de Kylian Mbappe y Lamine Yamal antes de los 18 años son extraordinarios. De todas maneras, hay una salvedad: el francés, para ese entonces, no había conseguido títulos, aunque años más tarde lo había ganado prácticamente todo con su club e incluso un Mundial, en aquel momento el de Rusia 2018. Incluso ahí puede existir una diferencia a favor de Mbappe: el francés acumula 12 goles en la historia de la Copa Mundial. En su primera edición disputada, marcó 4 en 7 partidos

Lamine Yamal

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Antes de cumplir 18 años, Kylian Mbappé tenía estadísticas de 7 goles y 7 asistencias en 17 años, y no ganó ningún título en esa etapa. Por su parte, Lamine Yamal, con 17 años, acumulaba 22 goles y 27 asistencias en 100 partidos oficiales con el FC Barcelona, además de ganar 1 Liga y 1 Supercopa de España.

Por el lado del juvenil del FC Barcelona, disputó hasta ese entonces 124 juegos, con 30 goles, 35 asistencias y un promedio de prácticamente medio gol por asistencia por partido (0,52).

Kylian Mbappé

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El francés debutó en el Mónaco y antes de cumplir los 18 años disputó 37 juegos, con 5 goles y 8 asistencias, con un promedio más bajo que el de Lamine Yamal: 0,35 goles por asistencia por partido.

Con 16 años, Kylian Mbappé inició su aventura por el futbol profesional con durante la campaña 2015-16 y, aunque inició a muy temprana edad con la etiqueta de diamante en bruto, sus números tampoco se comparan a los de Lamine Yamal.

Las cifras de Kylian Mbappé en dicho rango de edad y a lo largo de casi dos temporadas constan de 54 partidos (1,918 minutos), 25 goles y nueve asistencias. Respecto al primer título, el astro francés lo consiguió con un trofeo de a los 18 años, 5 meses y 7 días.

Jugador Partidos Goles Asistencias Promedio Lamine Yamal 124 30 35 0.52 Kylian Mbappe 37 5 8 0.35

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO