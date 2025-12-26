Las estadísticas completas de Robert Lewandowski como jugador del FC Barcelona

El FC Barcelona encontró en Robert Lewandowski hace varios años un centrodelantero de élite absoluta que llegó para romper redes sin parar, y el polaco, que está en el tramo final de su estadía en la Ciudad Condal, está cerrando un paso con unas estadísticas realmente envidiables.

En total lleva 165 partidos, con 109 goles y 22 asistencias. Su palmarés es tremendamente frondoso, y en el FCB lo amplió con cinco trofeos: dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas Españolas. Fue pichichi de LaLiga e integró tres veces el once ideal del campeonato español.

Su camino inició en 2005 con el Legia Varsovia, para luego dar el salto al Lech Poznan, otro histórico del fútbol polaco. El que puso sus ojos en él fue el Borussia Dortmund, donde estuvo entre 2010 y 2014, ganándose el amor de la pared amarilla, al menos hasta su salida...

Su nuevo club tras irse del Dortmund fue nada más y nada menos que el Bayern Múnich, algo que muchos vieron como señal de traición en las entrañas del Signal Iduna Park. En Baviera hizo historia, posicionándose como uno de los mejores arietes de la historia del gigante alemán. Llegó al FC Barcelona en 2022, y el resto es historia.

Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Con la selección de Polonia jugó dos Mundiales y es el máximo goleador histórico con 85 tantos. Actualmente está distanciado del combinado nacional por diferencias con el entrenador y su presencia en la Copa del Mundo a disputarse el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá está más que en duda.

En su momento, Hansi Flick se deshizo en elogios para con el centrodelantero polaco: "Desde que soy entrenador no he tenido ningún jugador más profesional que Robert Lewandowski, lo conozco desde hace varios años. Ha vuelto antes de lo esperado de la lesión".