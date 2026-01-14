Las estadísticas de João Cancelo en su primera etapa como jugador del FC Barcelona

João Cancelo vuelve a Barcelona con una sonrisa reconocible. El lateral portugués aterrizó este lunes procedente de Oporto y, tras superar las pruebas médicas, iniciará oficialmente su segunda etapa como jugador del FC Barcelona. Lo hace en calidad de cedido desde el Al Hilal y con la convicción íntima de regresar a un lugar donde se sintió plenamente futbolista.

Su primera experiencia como blaugrana se produjo en el verano de 2023, cuando llegó a última hora del mercado procedente del Manchester City. Aquella incorporación, inicialmente interpretada como una solución de urgencia, terminó convirtiéndose en una de las piezas más fiables del equipo de Xavi Hernández. Cancelo no tardó en pasar de refuerzo coyuntural a elemento estructural dentro del sistema.

La temporada confirmó esa sensación. Participó en 42 encuentros oficiales y superó los 3.300 minutos sobre el césped, una cifra que retrata su importancia real dentro de una plantilla castigada por las lesiones. Aunque su posición natural era el lateral derecho, el portugués encontró continuidad principalmente en la banda izquierda, sin que eso afectara a su rendimiento. Incluso apareció en zonas más adelantadas cuando el contexto lo exigió, mostrando una versatilidad táctica clave para el cuerpo técnico.

Un lateral con peso ofensivo

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El impacto de Cancelo no se limitó a la fiabilidad defensiva. Su fútbol aportó profundidad, creatividad y una constante amenaza desde los costados. Cerró la campaña con participación directa en nueve goles, cuatro tantos y cinco asistencias, en un Barça que superó el centenar de goles en el curso.

En los grandes escenarios también dejó su firma. En la Champions League fue decisivo con goles ante Oporto y Nápoles, además de sumar una asistencia. En LaLiga vio puerta frente a Betis y Celta y repartió varios pases de gol más. Su capacidad para interpretar el juego desde el lateral, aparecer por dentro y asociarse con los centrocampistas encajó de forma natural con el ADN azulgrana.

Una conexión que fue más allá del césped

Más allá de números y actuaciones, la etapa de Cancelo en el Barça estuvo marcada por una vinculación emocional evidente. El propio futbolista nunca escondió su felicidad en la ciudad ni su identificación con la idea de juego del club. Desde sus primeras declaraciones dejó claro que vestir de blaugrana era algo especial para él, un deseo de largo recorrido que sentía como propio.

Incluso en los momentos de incertidumbre sobre su futuro, su mensaje fue constante y transparente. Barcelona no era solo un destino profesional, sino un lugar donde se sentía cómodo, valorado y alineado con su manera de entender el fútbol.

Un regreso en el momento justo

El retorno de Cancelo se produce en un escenario especialmente favorable para el Barça. El equipo atraviesa un momento sólido: líder en LaLiga, campeón de la Supercopa de España, con aspiraciones firmes en la Champions y vivo en la Copa. En ese contexto, su llegada refuerza una defensa que gana en profundidad y alternativas.

Bajo la dirección de Hansi Flick, su polivalencia permitirá gestionar cargas, ofrecer descanso a jugadores clave y abrir distintos registros tácticos. Cancelo puede liberar a Jules Koundé en el costado derecho, ofrecer soluciones en la izquierda para dosificar a Alejandro Balde o incluso aparecer por dentro en contextos específicos.

No es solo un regreso. Es la continuidad de una historia que ya funcionó. Y esta vez, Cancelo vuelve sabiendo exactamente qué representa el Barça… y lo que el Barça puede esperar de él.

Estadísticas de Cancelo en el FC Barcelona en la temproada 2023/24

Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Títulos 42 4 5 8 0 0

