Las estadísticas de Mbappé con cada entrenador que ha tenido en el Real Madrid

Desde su llegada al Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé no solo ha sido analizado por su impacto inmediato, sino también por cómo su rendimiento varía en función del entrenador. Los números dejan una conclusión interesante: su capacidad goleadora no es estática, sino que responde al sistema, la idea de juego y el rol que le asignan dentro del equipo.

En esa línea, el mejor promedio del delantero francés se da bajo la conducción de Xabi Alonso, con 1,07 de goles por partido; un registro que lo posiciona como la versión más efectiva del jugador desde que viste la camiseta del merengue. Por detrás aparece Carlo Ancelotti, con un 0,77 de índice, mientras que Álvaro Arbeloa ciera la lista con 0,75.

📊 MBAPPÉ, por entrenadores en el REAL MADRID



🥇 Xabi Alonso

🥈 Ancelotti

🥉 Arbeloa pic.twitter.com/z8mMbT3Vk6 — Madrid Sports (@MadridSports_) May 1, 2026

Xabi Alonso, el contexto ideal

El ciclo de Xabi parece haber encontraro la mejor versión de Mbappé: durante su período en la conducción, el francés convirtió 32 goles en 29 partidos. Su propuesta ofensiva, dinámica y con espacios favorece directamente las características del delantero en velocidad y definición en pocos toques. Además, el esquema táctico le permite moverse con libertad por todo el frente de ataque, sin quedar encasillado como referencia fija.

Esa flexibilidad explica, en gran parte, por qué sus números se disparan en comparación con otros ciclos.

Con Carlo Ancelotti, mantuvo un promedio sólido, aunque inferior. En ese tramo, el delantero debió adaptarse a un equipo ya consolidado y un sistema más estructurado. Aún así, marcó un total de 32 goles en 44 partidos en todas las competencias. Si bien respondió con tantos importantes, su rol fue más contenido en ciertos momentos, compartiendo protagonismo y ajustándose a una idea donde el equilibrio táctico tenía prioridad.

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El registro más bajo se da bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, aunque la diferencia no es abismal: suma 23 tantos en 24 partidos disputados de LaLiga y 15 goles en la UEFA Champions League. En este caso, el contexto de equipo, las lesiones y las variantes ofensivas parecen haber influido en una menor producción goleadora.

Más allá de los números, el caso de Mbappé deja en evidencia que el rendimiento individual está profundamente ligado al contexto colectivo. No se trata solo de talento, sino de cómo ese talento es potenciado.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP