Las estadísticas de Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo: ¿cuándo llegaron a su gol 400?

Kylian Mbappé es, probablemente, el indicado de la next gen a competir por romper los récords de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El francés llegó a sus 400 goles como profesional el pasado jueves en el encuentro por Eliminatorias europeas contra Ucrania en la victoria 4-0.

Kiki llegó a esta cifra con 26 años y 328 días, convirtiéndose así en el futbolista más joven en lograrlo desde el mítico Pelé en la década del 60. En el partido ante los ucranianos marcó un doblete y ayudó a que su selección asegure su pasaje a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los otros dos gigantes de esta época llegaron más grandes, aunque a su favor tienen que necesitaron menos partidos: Leo Messi lo logró a los 27 años y 95 días, mientras que Cristiano Ronaldo lo hizo a los 28 años y 335 días.

El francés necesitó 537 partidos para alcanzar esta maravillosa cifra, Messi lo hizo en 525 encuentros y Cristiano Ronaldo en 655 cotejos.

Está claro que Mbappé llegará al olimpo de los futbolistas históricos si sigue con este rendimiento, ya que lleva casi 10 años posicionándolo como una de las principales figuras jóvenes. Su irrupción en el Mundial del 2018 dio una pauta de lo que se venía, y Kiki logró respaldarlo con brillantes actuaciones tanto en el AS Mónaco como en el PSG y el Real Madrid, su club actual donde es una de las figuras más rutilantes y bota de oro.

Con la selección de Francia, además de esa Copa del Mundo, alcanzó la final de Qatar 2022, donde tuvo un partido superlativo con un hattrick en la definición ante Argentina, y ganó una UEFA Nations League para ampliar el palmarés galo.

La comparativa entre Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo

Jugador Goles Edad Partidos Kylian Mbappé 400 26 años y 328 días 537 Leo Messi 400 27 años y 95 días 525 Cristiano Ronaldo 400 28 años y 335 días 655

