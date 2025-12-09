Xabi Alonso podría jugarse su continuidad como entrenador del Real Madrid este miércoles ante el Manchester City por la sexta jornada de la Champions League.

Según el diario Marca, la derrota ante el Celta, que lo alejó del Barcelona, puso en la cuerda floja al DT, que se juega su puesto este miércoles ante el Manchester City. El Merengue, que viene de perder 2-0 en el Bernabéu, encara un choque crucial contra los dirigidos por Pep Guardiola por la prestigiosa Orejona.

Un pronunciado bajón futbolístico y problemas de vestuario explican la complicada situación que atraviesa hoy Xabi Alonso. Hace poco más de un mes, el Real Madrid era líder de LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona.



Hoy se dio vuelta: el Barça le supera por cuatro unidades y los merengues apenas han podido ganar uno de los últimos cinco encuentros ligueros.

Lo que más preocupa es el rendimiento colectivo. El equipo no impone condiciones y los partidos le cuestan por demás. Muchos remarcan que este Madrid aún no tiene una identidad de juego definida y ahí los cuestionamientos recaen en el DT.

Según trascendidos periodísticos, la dirigencia ya tendría algunos nombres en carpeta, en caso de que Xabi Alonso no siga: Jürgen Klopp y Zinedine Zidane.

Sin embargo, Florentino Pérez no le tendrá fácil con ninguno de ellos: el alemán, un viejo deseo del presidente merengue, no tiene deseos de volver a dirigir. Y el francés, si bien no es oficial, tendría ya un acuerdo de palabra con Francia para asumir como técnico en lugar de Didier Deschamps tras el Mundial 2026.

De manera más terrenal y como posible 'parche', aparecen Santiago Solari y Álvaro Arbeloa como reemplazos de Xabi Alonso, en caso que deje de ser el entrenador del Real Madrid.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Las estadísticas de Xabi Alonso al frente del Real Madrid

21 partidos jugados

15 victorias

3 empates

3 derrotas

44 goles marcados

20 goles encajados

9 vallas invictas

2º puesto en La Liga, a 4 puntos del líder

4 victorias en la Champions League en 5 partidos

¿Podrá encarrilar el rumbo Xabi Alonso?

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: