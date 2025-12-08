Los dos entrenadores que más suenan para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

El futuro de Xabi Alonso al frente del Real Madrid pende de un hilo, especialmente a raíz de la dura derrota dominical, 0-2, a manos del Celta de Vigo en el Bernabéu.

Es que el conjunto blanco atraviesa sus peor momento de la temporada, incluso de los años recientes, debido a una racha de apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de LaLiga, la cual ha provocado un desplome en la clasificación. En efecto, los merengues han pasado, en apenas un mes, de liderar el campeonato doméstico con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, a ocupar la tercera posición, cuatro unidades debajo de la propia oncena azulgrana.

Semejante bajón deportivo ha disparado las alarmas en la cúpula madridista, ya que, de acuerdo al diario EL MUNDO, la continuidad de Xabi dependerá directamente del resultado del próximo miércoles en la Champions League frente al Manchester City. El panorama parece ser claro: una derrota, como local, versus el equipo de Pep Guardiola, provocaría un giro inmediato en el banquillo del Bernabéu.

En ese escenario, ya hay dos nombres que sobresalen por encima del resto como posibles sustitutos de Alonso: Zinedine Zidane y Jürgen Klopp. El francés es una figura histórica del Madrid y su regreso siempre ha sido una tentación para el presidente Florentino Pérez.

Hay que recordar que Zizou ya ha vivido dos etapas de entrenador en Chamartín, totalizando 11 títulos y destacando especialmente las tres Champions logradas de forma consecutivas entre 2016 y 2018, hito sin precedentes en la era moderna del balompié. El nacido en Marsella actualmente se encuentra sin equipo; no obstante, diversos medios llevan meses asegurando que asumirá las riendas de la selección de Francia tras el Mundial de 2026, en detrimento de Didier Deschamps.

El otro gran candidato, también según EL MUNDO, es Jürgen Klopp. El alemán se despidió de los banquillos en el verano de 2024 luego de casi una década de éxitos en el Liverpool, club al que devolvió a la élite internacional con conquistas tan relevantes como la Champions League y el Mundial de Clubes en 2019, más la Premier League de 2020. Quien, de igual modo, conquistara dos Bundesliga con el Borussia Dortmund, a inicios de la década del 2010, ocupa por estos días el cargo de director de fútbol del Grupo Red Bull.

Sin dudas, el partido europeo contra al City definirá el destino inmediato de Xabi Alonso como entrenador de un Real Madrid que empieza a quedarse sin paciencia en sus altas esferas.

