Las estadísticas del FC Barcelona con y sin Raphinha en el campo

Raphinha logró relanzar su carrera de una manera brutal de la mano de Hansi Flick, tras lo que fue un movido paso de Xavi Hernández al mando del primer equipo del FC Barcelona.

El Barça también se planteó la posibilidad de prescindir del exjugador del Leeds United, que aún no había logrado ganarse el cariño de la afición catalana. El conjunto azulgrana soñaba con juntar a Nico Williams, del Athletic Club, con la joven promesa Lamine Yamal, tras el gran éxito que ambos tuvieron con España en la Eurocopa 2024.

Sin embargo, la supuesta insistencia de Williams en una cláusula de rescisión impidió que el acuerdo se concretara, y el delantero vasco renovó su contrato con el Athletic Club. Como resultado, Flick tuvo la tarea de sacar el máximo provecho del brasileño, que luchaba por recuperar la confianza en sí mismo.

Se puede afirmar que el alemán ha hecho un excelente trabajo. Raphinha no es solo una máquina de hacer goles para un equipo de gran éxito, sino que parece ser un jugador indispensable para el arriesgado esquema de Flick.

Por eso, la noticia de una posible baja por lesión de cinco semanas en un momento crucial de la temporada 2025-26 duele tanto. El FC Barcelona simplemente no es el mismo equipo sin su jugador clave en ataque, y las estadísticas lo demuestran.



FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Raphinha no ha sido tan productivo como la temporada pasada, cuando acumuló la impresionante cifra de 60 participaciones en goles en 57 partidos en todas las competiciones.

Su carga de trabajo durante la primera temporada de Flick quizás haya contribuido a sus problemas físicos esta temporada. El brasileño se perdió un total de 12 partidos de LaLiga y la UEFA Champions League antes de quedar fuera de juego por su selección, principalmente debido a una lesión en el isquiotibial que sufrió en otoño.

Sin Raphinha, el porcentaje de victorias del Barcelona en esas competiciones baja del 85,2% en los partidos en los que ha participado al 58,3%. Con él, el Barça ha ganado 23 de 27 partidos, perdiendo solo dos. En una de esas derrotas, a domicilio contra el Chelsea, solo jugó los últimos 28 minutos cuando el partido ya estaba decidido. En la otra, el brasileño fue sustituido justo después de que el Girona empatara.

Ha participado en 27 goles esta temporada y ha brillado en un esquema que busca aprovechar su excepcional capacidad para desmarcarse a la espalda de las defensas. No sorprende que el Barça, en promedio, marque 0,24 goles menos por partido cuando él no está en el equipo. Sin embargo, la diferencia es aún más marcada en defensa.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLE | LLUIS GENE/GettyImages

El jugador de 29 años es fundamental para lo que el equipo de Flick busca lograr sin posesión del balón gracias a su incansable ética de trabajo. Sin él, la presión del Barcelona flaquea y su agresiva línea defensiva queda expuesta con mayor frecuencia.

Cabe mencionar también que Raphinha no participó en la goleada por 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, pero regresó a tiempo para el partido de vuelta. El brasileño anotó en la victoria por 3-0, y estos dos partidos ilustran claramente la magnitud de la influencia de Raphinha.

Según los informes, Flick está furioso por la reciente lesión en el isquiotibial de Raphinha, sufrida durante la derrota de Brasil por 2-1 en el amistoso contra Francia. La importancia del extremo para el equipo significa que su ausencia en este momento de la temporada podría ser fatal, ya que el Barça lidera LaLiga con cuatro puntos de ventaja y está clasificado para los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El brasileño se perderá ambos partidos contra el Atlético de Madrid y hasta seis encuentros en total. En su ausencia, Flick probablemente recurrirá al cedido Marcus Rashford.

Estadística Con Raphinha Sin Raphinha Partidos 27 12 Victorias 23 7 Empates 2 1 Derrotas 2 4

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