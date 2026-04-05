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Sports Illustrated

Las estadísticas del Real Madrid con y sin Mbappé en campo

Los merengues tienen registros irregulares con el astro francés en la cancha.
Bruno Pernigotti|
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

No se puede negar la importancia de Kylian Mbappé en el Real Madrid en materia de goles y asistencias, más en la temporada que está en curso. A pesar de esto, el francés sufrió una serie de problemas físicos que lo marginaron de algunos partidos y ahí se vio su influencia con mayor claridad.

En el último tiempo, el Madrid entró en una nebulosa confusa de resultados buenos sin Mbappé y malos con el francés en la cancha, como en este último fin de semana con el RCD Mallorca en Son Moix, donde cayeron agónicamente por 2-1 y cerraron la jornada a siete puntos de la cima con ocho partidos por jugarse.

Si tomamos los últimos dos partidos del Madrid con Mbappé con titular, los dos fueron caídas: el de este fin de semana y el del 21 de febrero frente al Osasuna en El Sadar. Desde allí, se perdió cinco partidos por lesión (cuatro victorias y una caída) y fue suplente en dos, con dos triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid.

Kylian Mbappe
Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la actual campaña, Mbappé jugó 25 sobre 30 partidos posibles en LaLiga, anotando una cifra aplastante de 23 goles y brindando cuatro asistencias. En la UEFA Champions League, donde su equipo está en cuartos de final, disputó nueve de los 12 encuentros del Merengue, con 13 tantos en su cuenta personal y un pase gol a un compañero.

Estos rendimientos, sumados a los que pueda tener en el Mundial 2026 con la selección de Francia, lo ponen en un lugar de privilegio de cara a lo que será la competencia por el próximo Balón de Oro, hoy ostentado por su compañero de combinado nacional Ousmane Dembélé. Si llega a ganar la Champions con el Real Madrid, tendría medio trofeo en el bolsillo.

Los últimos diez partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Mbappé fue...

RCD Mallorca

Derrota 2-1

Titular

Atlético de Madrid

Victoria 3-2

Suplente

Manchester City

Victoria 2-1

Suplente

Elche

Victoria 4-1

No convocado

Manchester City

Victoria 3-0

No convocado

Celta de Vigo

Victoria 2-1

No convocado

Getafe

Derrota 1-0

No convocado

Benfica

Victoria 2-1

No convocado

Osasuna

Derrota 2-1

Titular

Benfica

Victoria 1-0

Titular

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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