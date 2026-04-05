Las estadísticas del Real Madrid con y sin Mbappé en campo

No se puede negar la importancia de Kylian Mbappé en el Real Madrid en materia de goles y asistencias, más en la temporada que está en curso. A pesar de esto, el francés sufrió una serie de problemas físicos que lo marginaron de algunos partidos y ahí se vio su influencia con mayor claridad.

En el último tiempo, el Madrid entró en una nebulosa confusa de resultados buenos sin Mbappé y malos con el francés en la cancha, como en este último fin de semana con el RCD Mallorca en Son Moix, donde cayeron agónicamente por 2-1 y cerraron la jornada a siete puntos de la cima con ocho partidos por jugarse.

Si tomamos los últimos dos partidos del Madrid con Mbappé con titular, los dos fueron caídas: el de este fin de semana y el del 21 de febrero frente al Osasuna en El Sadar. Desde allí, se perdió cinco partidos por lesión (cuatro victorias y una caída) y fue suplente en dos, con dos triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid.

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la actual campaña, Mbappé jugó 25 sobre 30 partidos posibles en LaLiga, anotando una cifra aplastante de 23 goles y brindando cuatro asistencias. En la UEFA Champions League, donde su equipo está en cuartos de final, disputó nueve de los 12 encuentros del Merengue, con 13 tantos en su cuenta personal y un pase gol a un compañero.

Estos rendimientos, sumados a los que pueda tener en el Mundial 2026 con la selección de Francia, lo ponen en un lugar de privilegio de cara a lo que será la competencia por el próximo Balón de Oro, hoy ostentado por su compañero de combinado nacional Ousmane Dembélé. Si llega a ganar la Champions con el Real Madrid, tendría medio trofeo en el bolsillo.

Los últimos diez partidos del Real Madrid