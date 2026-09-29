Las figuras clave del escándalo del Manchester City

Ya pasaron casi ocho años desde que salieron a la luz las acusaciones por irregularidades financieras contra el Manchester City.

Esa investigación dio un giro el viernes, cuando se conoció que la Premier League declaró culpable al City de 114 de los 115 cargos presentados en su contra. Las sanciones todavía no fueron anunciadas y se espera que el club apele el veredicto.

Hasta el momento, la mayor parte de los detalles permanecen bajo reserva, pero poco a poco se dan a conocer a las figuras que estarían implicadas en el caso.

Sheikh Mansour

Sheikh Mansour, Manchester City | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan es el actual vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y propietario de Abu Dhabi United Group, ADUG, una rama de inversión de la familia real de Abu Dhabi que encabezó la compra del City en septiembre de 2008. Mansour ejerce como propietario del club desde entonces.

La temporada 2009/10, la primera incluida dentro del período investigado, fue el primer año completo de Mansour al frente de un grupo que en 2013 pasó a convertirse en lo que actualmente se conoce como City Football Group.

Los documentos filtrados parecían mostrar que el grupo propietario de Mansour había financiado de manera indirecta una serie de acuerdos de patrocinio del club de Manchester, aparentemente con la intención de sortear las normas que restringían la inversión de los propietarios. No declarar una inversión de este tipo constituye una infracción grave de las regulaciones de la Premier.

Roberto Mancini

Roberto Mancini, Manchester City | Anthony Devlin - PA Images/GettyImages

La primera contratación relevante para el puesto de DT durante la era Mansour llegó en diciembre de 2009. Mark Hughes fue despedido y reemplazado por el italiano Roberto Mancini. El técnico estuvo cuatro años en el cargo, dirigió 191 partidos y condujo al equipo al título de la Premier 2011/12.

Las acusaciones relacionadas con el ex entrenador involucran un segundo contrato como asesor de un equipo de Abu Dhabi, el Al Jazira Sports and Cultural Club, que pertenecía a Mansour. Según las filtraciones, el salario base de Mancini en el City, de 1,45 millones de libras se complementaba con otros 1,75 millones de libras en este segundo contrato.

Según lo estipulado, ADUG le enviaba dinero al Al Jazira, que posteriormente se lo pagaba a Mancini por medio de una empresa offshore. "El supuesto doble contrato no es asunto mío. Es un asunto de ellos, no mío", dijo Mancini, actualmente DT de la selección italiana, luego de conocerse el veredicto de culpabilidad contra los Citizens.

Yaya Touré y Dimitri Seluk

Yaya Toure, Manchester City | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Otra de las personas mencionadas en los documentos es Dimitri Seluk, agente que por aquel entonces representaba al mediocampista del City Yaya Touré.

Los archivos filtrados muestran contratos entre ADUG y una empresa denominada DS Management Ltd, propiedad de Seluk, vinculados con los derechos de explotación comercial de la figura del futbolista. Dichos contratos parecían incluir detalles de pagos realizados desde ADUG, pese a que las regulaciones establecen que los clubes deben hacerse cargo de dichos pagos.

"Hizo muchas cosas malas", confesó Touré a The Times en 2019, cuando ya se había separado profesionalmente de Seluk.

El agente, por su parte, negó cualquier irregularidad. "Todo fue transparente, no ocurrió nada a espaldas de nadie. Me interesa ver qué sucede porque esto fue una sorpresa. Yaya pagó todo, impuestos y todo. Todo fue transparente", le contó a The Guardian.

Rui Pinto

Rui Pinto | MIGUEL MEDINA/GettyImages

Rui Pinto es el responsable de dar a conocer todas esas acusaciones. El portugués fundó en 2015 un sitio web llamado Football Leaks y utilizó la plataforma para publicar documentos confidenciales de distintos clubes y figuras del ambiente. Comenzó con acusaciones vinculadas a equipos como el Benfica y el Porto y difundió documentos que había obtenido sin permiso de las personas involucradas.

La lista de las personas investigadas por Pinto fue creciendo con el paso de los años. Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estuvieron entre algunos de los mencionados. Su investigación de mayor repercusión llegó en noviembre de 2018, cuando información entregada a Der Spiegel derivó en todas estas acusaciones contra el Manchester City.

Pinto fue arrestado en 2019, pasó un período en prisión por delitos informáticos y también estuvo en un programa de protección de testigos.