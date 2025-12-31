Las franquicias más valiosas de la Major League Soccer al cierre de 2025

Los Angeles Football Club siguen destacando en lo deportivo y financiero, pues más allá de que el equipo se quedó fuera en 2025 de las mejores competiciones como la Concacaf Champions Cup, Mundial de Clubes, Leagues Cup y MLS Cup, el equipo Black & Gold finalizará el año como uno de los grandes ganadores en el fútbol estadounidense.

Y es que más allá de la ausencia de títulos importantes en el año, el conjunto angelino ganó en otros aspectos importantes. Entre ellos el fichaje de una superestrella que ha tenido un importante impacto en la franquicia y la liga como lo es Heung-Min Son, el surcoreano se ha vuelto en referente goleador en tan poco tiempo.

Además, LAFC también puede considerarse como un club ganador es en el valor que la franquicia adquirió en este año. Ya que de acuerdo con información compartida por el portal Sportico, el equipo californiano cerrará este 2025 como el club más valioso de la MLS, superando incluso al propio campeón vigente Inter Miami y lo que esto significa con la presencia del mejor futbolista de la historia Lionel Messi y grandes figuras como De Paul, Luis Suárez, entre otros.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Elsa/GettyImages

La actualización de los valores de franquicias deportivas en el mundo antes de terminar el año, colocaron al cuadro de California como la decimosexta escuadra de fútbol a nivel global con mayor valor de mercado al registrar un valor de 1.28 billones de dólares para este final de año.

La franquicia tuvo ingresos que alcanzaron los 142 millones de dólares, lo cual en conjunto le permite continuar siendo el equipo más valioso del fútbol estadounidense, superando a Miami, que cerró el 2025 con un incremento de su valor hasta los 1.19 billones de dólares.

Sin embargo, en cuanto a los ingresos se refiere, Inter Miami fue el mandamás en ese aspecto, ya que la franquicia de los hermanos Jorge y Jose Mas, en conjunto con el exfutbolista inglés David Beckham, registraron ingresos por 190 millones de dólares este 2025, superando por mucho al resto de franquicias.

LAFC es la franquicia más valiosa de la MLS en 2025 | Rich Lam/GettyImages

El top 5 de las franquicias más valiosas de la MLS en 2025