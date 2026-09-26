Las fuertes declaraciones de La Volpe contra Simeone: "Si está jugando su equipo, cambio de canal"

Incisivo, así estuvo Ricardo La Volpe al referirse a Diego Simeone y a la propuesta futbolística de sus equipos. El argentino habló sobre distintos temas de actualidad en una entrevista con DSports Radio y, al momento de opinar sobre el técnico del Atlético de Madrid, no se guardó nada.

El ex entrenador de la selección de México llevó su análisis hacia una cuestión futbolística. La Volpe, reconocido por una idea asociada a la elaboración con la pelota, marcó distancia con la propuesta que identifica en los equipos dirigidos por el Cholo. "Si está jugando el equipo de Simeone, cambio de canal o me voy a tomar un café con mis amigos. No me gustan los técnicos que piensan en contragolpear bien, no lo veo", expresó.

De hecho, sus caminos se cruzaron dentro del fútbol argentino. Simeone consiguió su primer título como entrenador con Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura 2006, luego de vencer al Boca de La Volpe en un partido de desempate.

Ricardo La Volpe, Boca Juniors | AFP/GettyImages

La Volpe: "Me gustaría que siga Scaloni"

La opinión sobre el Cholo contrastó con sus palabras hacia Lionel Scaloni y el trabajo realizado en la selección argentina. El campeón del mundo en 1978 destacó por sobre todas las cosas la construcción futbolística desarrollada durante su ciclo. "Me gustaría que siga Scaloni, sobre todo pensando cómo empezó. Llegó y tuvo que romper una generación. Hizo un grupo y, lo más importante para mí, una filosofía futbolística. Su Selección jugaba y eso me encanta", afirmó.

De todas maneras, también señaló un aspecto que todavía espera ver del DT de la Albiceleste. "Bilardo me demostraba las variantes que tenés que tener un partido de fútbol, Scaloni todavía no me lo demostró", sostuvo.

Además, La Volpe se refirió al desafío que tendrá Argentina luego de las salidas de algunas de sus principales figuras. "Esta última Argentina no fue la que salió campeona del mundo, sobre todo porque no supo suplir a (Ángel) Di María. Me va a tener que demostrar cómo suplir a (Lionel) Messi”, expresó.

Dicho sea de paso, siguió explayándose sobre Messi y destacó su vigencia luego de verlo jugar contra el Cruz Azul por la Campeones Cup. "Con el Mundial que hizo demostró su profesionalismo. Lo vi en México y me sorprendió la habilidad y la inteligencia", dijo. "No podía creer que con la edad que tenga siga teniendo ese arranque, ese pique... Hay cosas de él que ya son cuestiones natas y es un jugador muy inteligente, cada vez que se tiró por derecha, fue cuando mejor jugó Argentina en el Mundial", concluyó.