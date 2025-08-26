Todas las futbolistas que ganaron el Balón de Oro Femenino: Aitana Bonmatí se lleva de nuevo en trofeo

El Balón de Oro fue creado en 1956 para honrar al mejor futbolista, inicialmente solo de Europa, pero luego de todo el mundo.

Pero no fue hasta 2018 que France Football, la publicación icónica que ha entregado el premio durante la mayor parte de su historia, también creó su equivalente femenino: el Balón de Oro Femenino.

A medida que el fútbol femenino continúa creciendo y ganando popularidad, las ganadoras del premio ya se han convertido en nombres familiares del fútbol en general.

Así está el cuadro de honor del Balón de Oro Femenino hasta la fecha.

2018 - Ada Hegerberg

2ª: Pernille Harder

3ª: Dzsenifer Marozsán

La superestrella del Lyon, Ada Hegerberg, fue una merecida ganadora del primer Balón de Oro Femenino de la historia cuando conquistó el trofeo en 2018.

Hegerberg había finalizado la temporada 2017/18 con más de 50 goles, 15 de ellos en la Champions League, para acabar ganando tanto la Liga francesa como la Copa de Europa. También había comenzado 2018/19 de manera espectacular, destacándose como la mejor futbolista en 2018.

2019 - Megan Rapinoe

2ª: Lucy Bronze

3ª: Alex Morgan

Megan Rapinoe acaparó todos los titulares dentro y fuera del campo en 2019, su gran año, haciendo que su voz se escuchara en la lucha por la igualdad de género y luego emergiendo como la gran estrella de la Copa del Mundo en Francia.

La estadounidense marcó los cuatro goles de su país en cuartos de final y semifinales, así como en la final. Terminó conquistando la Copa del Mundo y los premios individuales, Balón de Oro y Bota de Oro del torneo, además del premio The Best de la FIFA.

2020 - Sin premio

El impacto de la pandemia del Coronavirus hizo que la revista France Football decidiera no entregar el Balón de Oro en 2020.

Solo en enero y febrero se jugaron partidos en condiciones normales, e incluso una vez que se reanudaron los partidos, circunstancias inusuales, como jugar a puerta cerrada hizo difícil juzgar sobre los méritos. Algunos jugadores también vieron canceladas las competiciones, lo que hizo que las comparaciones fuesen injustas.

2021 - Alexia Putellas

2ª Jenni Hermoso

3ª: Sam Kerr

2021 fue sin duda el gran año de Alexia Putellas y el Fc Barcelona. La centrocampista guió al equipo azulgrana a la conquista del triplete, liga, Copa de la Reina y Liga de Campeones, y jugó 44 partidos en los que anotó 26 goles y repartió 12 asistencias entre todas las competiciones. Además del Balón de Oro, en 2021 también ganó el Trofeo The Best, fue nombrada mejor centrocampista de Europa, MPV de la Copa de la Reina o el Premio UEFA a la mejor jugadora del año en Europa, entre otros títulos.

2022 - Alexia Putellas

2ª: Beath Mead

3ª: Sam Kerr

En 2022, Alexia tampoco tuvo rival sobre el terreno de jujego y nuevamente volvió a ser coronada como la mejor futbolista del mundo tras ganar tres títulos con el Barcelona. como el año anterior, también ganó el Premio The Best y el Premio UEFA a la mejor jugadora del año en Europa. Es la única jugadora que ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones.

2023 - Aitana Bonmati

2ª: Sam Kerr

3ª: Salma Paralluelo

La española fue la gran figura del un Barcelona que ganó absolutamente todo en Europa (LaLiga de España, la Supercopa y la UEFA Champions League Femenina) pero también fue la líder del plantel espoñol que se consagró en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

2024 - Aitana Bonmatí

2ª: Caroline Graham

3ª: Salma Paralluelo

Aitana Binmatí lo ha vuelto a hacer. La jugadora del Barcelona y de la selección española se coronó nuevamente en París como la mejor jugadora del mundo y recibe su segundo Balón de Oro de forma consecutiva. Nuevamente Aitana fue pieza clave en el triplete que consiguió el Barcelona y con la selección se proclamó campeona de la UEFA Nations League.

2025 - Aitana Bonmatí

2ª: Mariona Caldentey

3ª: Alessia Russo

De por si Aitana ya tenía una carrera impecable, el convertirse en la única jugadora en ganarlo tres veces le da un impulso tremendo para lo que podría ser la mejor de la historia. Pieza clave de su club y su selección que dominan el fútbol femenil.