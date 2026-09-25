Las grandes ligas europeas exigen una profunda reforma en la FIFA

LaLiga, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A reclaman cambios estructurales en la gobernanza de la FIFA, con mayores controles sobre la toma de decisiones y una separación clara entre las funciones regulatorias y comerciales del organismo.

La exigencia cobra especial relevancia por el nivel de poder que, según las asociaciones, concentra actualmente la presidencia de la FIFA, bajo la conducción de Gianni Infantino, y por la proximidad de las elecciones en las que se definirá su continuidad; precisamente, el mandatario buscará continuar en el cargo en los comicios previstos para marzo de 2027.

🚨🚨 LES PLUS GRANDES LIGUES EUROPÉENNES METTENT LA PRESSION SUR LA FIFA !



Dans un courrier commun, la Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, La Liga 🇪🇸, la Bundesliga 🇩🇪 et la Serie A 🇮🇹 réclament une REFONTE DE LA GOUVERNANCE DE LA FIFA.



👉 Plus de contre-pouvoirs et de transparence

👉 Une vraie… pic.twitter.com/tBPZupswV0 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 25, 2026

Ante esta situación, las cuatro asociaciones consideran necesario revisar la estructura actual y reclaman que las decisiones de mayor impacto no queden concentradas en la cúpula de la federación, sino que incorporen de forma efectiva la participación de los actores directamente afectados.

El calendario, otro punto de conflicto

Uno de los principales reclamos está relacionado con el calendario internacional. Las ligas consideran que la expansión de las competencias y el aumento de los compromisos internacionales tienen consecuencias directas sobre sus torneos, clubes y futbolistas.

En particular, reclaman que la FIFA no pueda modificar unilateralmente cuestiones como el calendario sin evaluar previamente sus efectos económicos, deportivos y sociales. La postura también se vincula con la denuncia presentada ante la Comisión Europea en 2024 por el funcionamiento del proceso de elaboración del calendario internacional.

El objetivo que plantean es crear un órgano permanente en el que estén representadas federaciones, ligas, equipos y jugadores, tanto del fútbol masculino como del femenino, con capacidad real para intervenir en las decisiones que les afecten.

Tres cambios que quieren impulsar

Las ligas plantean una estructura basada en participación, transparencia y controles independientes. Entre sus principales demandas aparecen la obligación de justificar las grandes iniciativas con datos objetivos y evaluaciones independientes, además de publicar las razones que sustenten cada decisión.

FBL-WC-BUSINESS-FIFA-UEFA-MEETING | ABDELMAJID BZIOUAT/GettyImages

También pretenden una separación más estricta entre el papel de la FIFA como organismo regulador y sus intereses comerciales. En ese sentido, reclaman que los órganos vinculados con ética, supervisión financiera y elecciones dispongan de independencia respecto de la administración y la presidencia.

El pronunciamiento se produce pocos días después de que Infantino propusiera una revisión externa e independiente de la administración de la FIFA y consultas con las distintas partes del fútbol.

Ahora, las cuatro grandes ligas piden que los candidatos a la presidencia presenten programas concretos de reforma y proponen celebrar una Convención sobre Gobernanza durante los primeros 100 días del próximo mandato. Para ellas, la discusión ya no pasa solamente por quién estará al frente de la federación, sino por qué límites tendrá ese poder y cómo se tomarán las decisiones en el futuro.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO