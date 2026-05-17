Cuando todo parece estar en llamas, el fútbol sigue regalándole sonrisas a Vinícius Jr. El atacante brasileño volvió a marcar con la camiseta del Real Madrid y, esta vez, lo hizo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Con este tanto alcanzó los 17 goles durante 2026 entre todas las competiciones. Para poner en perspectiva este logro, dentro de las cinco grandes ligas europeas, únicamente Harry Kane presenta una cifra superior.

El delantero del Bayern Múnich suma 28 conquistas en el mismo período y lidera el registro continental. Detrás aparece Vini, que atraviesa uno de los tramos goleadores más productivos desde su llegada al Merengue. La diferencia con lo ocurrido durante el ciclo de Xabi Alonso resulta evidente si se estudian las estadísticas.

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banco del Bernabeú, el ex Flamengo convirtió 15 tantos en 23 encuentros. Durante la etapa anterior, el brasileño acumuló únicamente siete anotaciones en 33 presentaciones. Kane, por su parte, registró 24 goles durante ese mismo lapso con la camiseta de los bávaros.

Las diferencias entre Vinicius y Xabi Alonso fueron portada de diarios durante buena parte del ciclo del entrenador español en Valdebebas. Según informó COPE en su momento, los desacuerdos habían comenzado en el Mundial de Clubes, luego de que Alonso analizara utilizar una delantera integrada por Kylian Mbappé y Gonzalo García desde el arranque. A Vini no le gustó nada esa decisión y el entrenador terminó modificando la alineación prevista.

17 - Solo Harry Kane (28) ha marcado más goles en todas las competiciones en 2026 que @vinijr 🇧🇷 (17) entre los jugadores de las cinco grandes ligas de Europa. Arbeloa.#RealMadrid pic.twitter.com/QMFsgdS4Fa — OptaJose (@OptaJose) May 17, 2026

En enero, con la salida de Alonso, Vinícius no hizo más que golear y sabía que su máximo rival para el récord de mayores tantos en la temporada estaba en Alemania. Incluso, durante la previa del cruce entre el Madrid y el Bayern por la Champions, el brasileño elogió públicamente a Kane. El atacante madridista afirmó que el inglés "es uno de los mejores" delanteros del fútbol mundial y comparó su estilo con el de Karim Benzema por la influencia que genera alrededor de sus compañeros.

Más allá de las estadísticas, el gol convertido frente al Sevilla dejó polémica. Antes de la asistencia de Mbappé, José Ángel Carmona recibió un golpe en el rostro dentro del área. Los jugadores andaluces reclamaron infracción y el árbitro José María Sánchez Martínez mantuvo la decisión inicial luego de dialogar con el VAR. El tanto inclinó el marcador a favor del Merengue y Vini, en lo personal, festejó como bien sabe hacerlo.