Las increíbles responsabilidades que tendrá Pochettino en la selección de Estados Unidos

Mauricio Pochettino ha firmado oficialmente un nuevo contrato para dirigir a la selección masculina de Estados Unidos hasta el final de la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, este "nuevo capítulo" también supondrá que la influencia del técnico argentino se extienda a toda la estructura de la Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer).

Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

El futuro de Pochettino había sido objeto de debate durante meses. En la antesala de la Copa del Mundo de este verano, organizada conjuntamente por Estados Unidos, el exentrenador del Tottenham, el Paris Saint-Germain y el Chelsea barajó abiertamente la posibilidad de regresar a los banquillos de clubes. Incluso llegó a haber conversaciones con el AC Milan, de la Serie A, poco antes del torneo.

No obstante, tras alcanzar los octavos de final, una etapa que concluyó con una dolorosa derrota ante Bélgica, pero que estuvo marcada por actuaciones previas impresionantes, Pochettino ha decidido vincular su futuro a la selección nacional por otros cuatro años. Lo más interesante es que sus responsabilidades irán mucho más allá de la dirección del equipo absoluto.

USA Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Jamie Squire/GettyImages

Un comunicado de la federación reveló que "él y su cuerpo técnico también asesorarán y apoyarán a U.S. Soccer en el desarrollo integral de la estructura de la selección absoluta, el fútbol base, la formación de entrenadores, la colaboración con la liga profesional y otros aspectos técnicos dentro de la comunidad futbolística".

La selección masculina de EE. UU. llegaba al torneo ocupando el puesto 17 del ranking mundial, por lo que una derrota en octavos de final habría supuesto una eliminación lógica. Dirigir a jugadores internacionales ya consolidados tiene un límite en cuanto a lo que se puede lograr; ahora, Pochettino cuenta con el margen de actuación necesario para elevar el techo competitivo de las futuras generaciones.

"Nos entusiasma la oportunidad de aportar toda nuestra experiencia y conocimientos a aún más áreas de U.S. Soccer, al tiempo que ayudamos a fortalecer las vías de desarrollo para jugadores, entrenadores y equipos en toda la federación", declaró Pochettino tras el anuncio.

JT Batson, director ejecutivo y secretario general de U.S. Soccer, añadió: "Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos, y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar los avances de la selección masculina y el impulso actual de U.S. Soccer. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras ambiciones, que incluyen competir para ganar Mundiales masculinos y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades".

"Me llena de entusiasmo saber que Mauricio y su equipo están comprometidos a colaborar con todos nosotros para realizar la ardua labor necesaria y hacer realidad esas aspiraciones", cerró.

Pochettino explica por qué rechazó volver a un club por el proyecto de la selección de EE. UU.

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Pochettino nunca ocultó sus aspiraciones de regresar al fútbol de clubes en el futuro, declarando explícitamente su intención de buscar nuevamente la gloria en la Premier League y la Champions League. Sin embargo, parece que el técnico de 54 años se dejó convencer por la acogida que él y su equipo recibieron en suelo estadounidense este verano.

"Tras trabajar junto a U.S. Soccer durante los últimos dos años, nos ha quedado claro que existe un enorme potencial para fortalecer aún más el programa de la selección nacional masculina", señaló Pochettino. "La pasión que vivimos por parte de los aficionados durante la Copa del Mundo no hizo más que reforzar nuestra convicción sobre lo que es posible lograr aquí", agregó.

El ambiente en los partidos de Estados Unidos durante el torneo de este verano supuso una transformación total respecto a la apatía que marcó el inicio de la etapa de Pochettino. El propio entrenador, un hombre apasionado y orgulloso de su profunda espiritualidad, destacó en repetidas ocasiones, a lo largo del torneo, el fervor de la afición como motivo de gran orgullo.

"Queremos intentar dejar una huella duradera en el deporte del país que nos ha acogido con tanta calidez, y que ese impacto trascienda los resultados en el campo", concluyó Pochettino.