Endrick no tenía tiempo de juego con Xabi Alonso y hasta había llegado a protagonizar algún que otro berrinche público, lo que no ayudó para que se gane esos tan ansiados minutos en campo vistiendo la camiseta del Merengue. Su salida al Olympique Lyon le dio una bocanada de aire fresco y, sin ningún tipo de dudas, le sirvió para relanzarse.

Douglas Souza, su padre, habló en las últimas horas con Equipo F Brasil (ESPN) y explicó de manera curiosa la situación que vivieron en la capital española: "Endrick tiene una frase que dice que su parque de diversiones es el campo de fútbol. Y en el Real Madrid, de alguna manera, le quitaron ese parque de diversiones. Él lo que quiere es jugar al fútbol".

Además, se refirió a su presente en el Lyon: "Ahora ha encontrado esa felicidad. Mi nuera fue fundamental para que Endrick se fuera al Lyon y está feliz. Todos estamos felices, eso es lo más importante".

FBL-FRA-CUP-LYON-LAVAL | OLIVIER CHASSIGNOLE/GettyImages

"Endrick cree que si rinde bien en los próximos partidos, podría ir al Mundial", cerró respecto al futuro de su hijo con la Canarinha, donde parece ser un número puesto para integrar la lista final de Carlo Ancelotti. Brasil integrará el grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. El debut será el sábado 13 de junio ante los africanos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la actual temporada, jugó 13 sobre los 15 partidos posibles con la camiseta del Olympique Lyon en la Ligue 1, con cuatro tantos y seis asistencias. En la UEFA Europa League disputó dos de cuatro, con un gol. Su equipo está tercero en la tabla de posiciones del campeonato francés de primera división, mientras que quedó eliminado de la competencia continental a manos del Celta de Vigo en octavos.