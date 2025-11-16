Las mayores goleadas de la selección portuguesa en la historia

Está cerca el final de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y ya hay una treintena de selecciones clasificadas a la justa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entre las cuales está Portugal que hoy le pasó por encima a Armenia en el Grupo F de la UEFA.

Pese a no contar con Cristiano Ronaldo tras ser expulsado frente a Irlanda al minuto 59, luego de propinarle un golpe a Dara O’Shea, los lusitanos saltaron al campo con la firme convicción de sacar tres puntos y lo consiguieron, a tal grado de ganar nueve goles por uno en el Estádio do Dragão.

Esto significó amarrar el boleto a la justa veraniega del próximo año al sumar trece puntos, tres por arriba de Irlanda, que se quedó con 10 tras ganarle tres tantos a dos a Hungría con dos goles de último minuto y que irá al repechaje en búsqueda de también instalarse en el Mundial.

¿Cuáles son las mayores goleadas de Portugal en su historia?

Esta goleada de escándalo frente a los armenios se ha metido en el top cinco de resultados abultados que ha tenido Portugal en su historia, en donde un nueve por cero frente a Luxemburgo en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024, en donde curiosamente tampoco estuvo Cristiano Ronaldo en el banquillo por acumulación de tarjetas.

Después de esto le siguen dos ocho por cero frente a Liechtenstein, uno en 1994 cuando se jugaba la ronda preliminar de cara a la Euro de 1996, equipo en el que estaban personajes como Figo, João Pinto o Víctor Pereira. Cinco años después, frente a los mismos liechtensteinianos, sacaron otro 8-0 en el Estádio Cidade de Coimbra también rumbo a la clasificación al prestigiado torneo europeo.

Ya para cerrar este conteo, tenemos otra goleada de ocho tantos sin respuestas, pero en aquel lejano 2003 fue contra Kuwait, era un partido amistoso y los lusitanos no se tentaron el corazón frente a los kuwaitís.