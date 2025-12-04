El 18 de diciembre de 2022, el icónico Estadio Lusail de Doha acogió la final número 22 del Mundial. Argentina y Francia iban por la gloria y tras 90 minutos y dos tiempos extra, muchos goles y emociones, fueron los liderados por Lionel Messi quienes se quedaron con el título.

Para muchos, se trató de la mejor final de la historia de Mundiales. Y no hay realmente mucho para discutirles.



Sin embargo, como veremos a continuación, durante estos (casi) 100 años en los que se disputa la cita mundialista también hemos tenido grandes partidazos que definieron títulos.

Las mejores finales en la historia de los Mundiales - rankeadas

10. Francia 3-0 Brasil - 1998

Zidane marcó dos goles | Christian Liewig/GettyImages

El partido que se suponía sería la “final Ronaldo vs. Zinedine Zidane” terminó siendo la “final Zinedine Zidane” gracias a los problemas de salud de Ronaldo antes del partido y a los dos goles de Zidane.



El centrocampista francés marcó dos fantásticos goles de cabeza en la primera parte, consolidando su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.



Ronaldo tendría su momento cuatro años después, marcando un doblete en la final de 2002.

9. Alemania Occidental 2-1 Países Bajos - 1974

Gerd Muller y Paul Breitner fueron parte del equipo campeón | Getty Images/GettyImages

Los primeros ganadores del trofeo que vino tras el Jules Rimet fueron Alemania Occidental, que superó en la final a una brillante selección holandesa liderada por Johan Cruyff.



¡Y qué final!



La vertiginosa carrera de Cruyff en el primer minuto dio a los holandeses la victoria con un penalti marcado por Johan Neeskens. Sin embargo, al más puro estilo alemán, remontaron con fuerza gracias a un penalti de Paul Breitner y al golazo de Gerd Müller más espectacular que jamás hayas visto.

8. Argentina 3-1 Países Bajos - 1978

Mario Kempes fue determinante para Argentina | Steve Powell/GettyImages

¿Se amañó el Mundial de 1978? No nos corresponde a nosotros decirlo, pero resulta un poco sospechoso que Argentina necesitara vencer a Perú por cuatro goles de diferencia para avanzar a la final en su país, liderado por el General Jorge Rafael Videla, y ganara el partido 6-0...



Esa victoria les dio la posibilidad de enfrentarse a Países Bajos en el Estadio Monumental, una final brillante.



Argentina, como suele ocurrir en las finales, se adelantó y luego un gol de Dick Nanninga en los últimos minutos empató.



En la prórroga, Argentina anotaría dos goles cruciales para asegurar la victoria, uno de ellos obra del legendario Mario Kempes.

7. Italia 1-1 Francia (Italia gana 5-3 en los penaltis) - 2006

La expulsión de Zidane es lo que más se recuerda | Simon M Bruty/GettyImages

En fin, digámoslo así: desde una perspectiva puramente futbolística, este no fue un partido especialmente brillante.



Lo que sí tuvo, sin embargo, fueron momentos memorables.



El principal, obviamente, fue el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi y su expulsión en su último partido.



Ese es uno de esos momentos futbolísticos de “¿dónde estabas cuando...?” que todos recordamos con la mirada fija, asombrados por lo que acababa de suceder.

6. Argentina 3-2 Alemania Occidental - 1986

Diego Maradona levantando el trofeo | El Grafico/GettyImages

La imagen de arriba muestra uno de los momentos más significativos de la historia del fútbol: el logro supremo de Diego Maradona.



La leyenda argentina estaba en un estado de forma excepcional en 1986, quizás el mejor momento que hayamos visto jamás en un futbolista, anotando los dos goles más famosos de la historia en cuartos de final contra Inglaterra y añadiendo dos más en la semifinal contra Bélgica.



Aunque no marcó en la final, sí asistió al dramático gol de la victoria de Jorge Burruchaga en el minuto 84.



Argentina se había adelantado 2-0 en la final antes de verse empatada con dos goles rápidos de Alemania Occidental (¿les suena?). Con el partido en juego, un magnífico pase filtrado de Maradona a Burruchaga y la precisa definición del centrocampista pondrían el 3-2 y darían a Argentina su segundo Mundial de tres.

5. Brasil 4-1 Italia - 1970

Pelé se enfrenta a Tarcisio Brugnich | Alessandro Sabattini/GettyImages

La final de 1970 no fue muy disputada, pero el mundo del fútbol disfrutó de una exhibición impecable de una de las mejores selecciones internacionales de todos los tiempos.



Brasil fue imparable en el Azteca, donde derrotó con ímpetu a una tenaz escuadra italiana.



Pelé, en su última aparición en un Mundial, abrió el marcador con un contundente cabezazo antes de que Roberto Boninsegna igualara seis minutos antes del descanso tras una serie de errores de la defensa brasileña.



La Seleção se lució tras el descanso y su imponente actuación en la segunda mitad se vio inaugurada por un disparo lejano de Gerson justo después de la hora de juego. Brasil, que ronroneó desde entonces, fue simplemente demasiado para los cautelosos italianos, con Jairzinho marcando el tercero antes de que Carlos Alberto anotara uno de los goles más emblemáticos de la historia de los Mundiales.



La secuencia, que culminó con el gol de Alberto, encapsuló a esta magistral selección brasileña, bendecida con superestrellas por toda la cancha.

4. Inglaterra 4-2 Alemania Occidental - 1966

La única gloria de Inglaterra en la Copa del Mundo llegó después de una emocionante final con Alemania Occidental | Cattani/GettyImages

La gloria suprema de Inglaterra llegó tras una emocionante final contra Alemania Occidental en Wembley en 1966.



Fue un partido de ida y vuelta con un inicio y un final dramáticos, con un largo periodo de tensa serenidad en el medio. Helmut Haller y Sir Geoff Hurst intercambiaron goles en los primeros 20 minutos antes de que Martin Peters adelantara a Inglaterra a 12 minutos del final.



El esfuerzo de Peters parecía ser el ganador hasta que Wolfgang Weber anotó el empate en el último suspiro para llevar el partido a la prórroga. ¡Que comience el drama!



Alemania Occidental no supo aprovechar el impulso y los ingleses remontaron en la prórroga. Hurst anotó su segundo gol con un disparo que probablemente no cruzó la línea antes de sellar el triunfo de Inglaterra con una secuencia inolvidable para redondear el encuentro, que fue hábilmente secundada por Kenneth Wolstenholme en la cabina de comentaristas.

3. Alemania Occidental 3-2 Hungría - 1954

Alemania Occidental derrotó a los poderosos magiares en la final de 1954 | Keystone/GettyImages

El Estadio Wankdorf de Berna estaba destinado a ser el escenario donde se presentara oficialmente al equipo de los años 50 como el mejor del mundo.



Los Poderosos Magiares húngaros eran un equipo revolucionario como nunca antes y parecían destinados a alcanzar la gloria en el Mundial de 1954. Hungría arrasó en la fase de grupos y las dos primeras rondas eliminatorias para llegar a la final, donde se enfrentó a Alemania Occidental, a la que había goleado 8-3 en la fase de grupos.



Pero esto no sería una coronación, ya que los semiprofesionales alemanes dieron la sorpresa tras ir perdiendo 2-0 en los primeros compases del encuentro. Sin embargo, la enérgica Alemania Occidental restableció rápidamente la igualdad, antes de que Helmut Rahn anotara con maestría el gol de la victoria a seis minutos del final.



La victoria fue apodada el "Milagro de Berna" en Alemania, en lo que se considera uno de los eventos más significativos en la historia deportiva del país. En cuanto a Hungría, ese equipo que definió una generación nunca volvería a estar tan cerca de lograr la hazaña que su majestad merecía.

2. Uruguay 2-1 Brasil - 1950

Solo las 173.850 personas (oficialmente) se agolparon en el Maracaná para ver la final del Mundial de 1950 entre Uruguay y el anfitrión Brasil, con todos los espectadores esperando un cómodo triunfo de la Seleção.



Uruguay había fingido decepcionar en su camino a la final, mientras que Brasil ronroneaba. Tal era la confianza del país anfitrión que muchos lo habían declarado "futuros campeones" en la previa del encuentro.



La arrogancia de Brasil inspiró a los uruguayos, quienes estaban decididos a arrasar con sus oponentes desde el inicio del partido. Tras un primer tiempo sin goles, Brasil se adelantó dos minutos después de la reanudación con un gol de Friaça, pero fue este gol el que cambió por completo el partido de la peor manera posible para los anfitriones.



Uruguay tomó el control total a partir de entonces cuando Juan Alberto Schiaffino empató en el minuto 66, antes de que el remate de Alcides Ghiggia se colara por debajo de Barbosa para dar a Uruguay la ventaja a 11 minutos del final. El silencio se apoderó del Maracaná mientras los brasileños, conmocionados, no lograban mantener el ritmo en los tramos finales.



La derrota, hasta 2014, fue considerada la más traumática en la historia del fútbol brasileño.

1. Argentina 3-3 Francia (Argentina gana 4-2 en penales) - 2022

Lionel Messi adelantó a Argentina dos veces | Dan Mullan/GettyImages

Es raro en el deporte que dos auténticos colosos se jueguen el todo por el todo, y el partido en sí está a la altura de las expectativas y mucho más.



Pero cuando Lionel Messi y Argentina se enfrentaron a Kylian Mbappé y Francia en la final del Mundial de 2022, la sensación fue como la de un Roger Federer contra Rafael Nadal en su máximo esplendor en la final de Wimbledon de 2008. La sensación fue como la de Lewis Hamilton contra Max Verstappen en la última carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1, y la de Ben Stokes e Inglaterra contra Australia en las Cenizas de 2019. Una actuación increíble de los mejores del deporte.



Messi y Mbappé fueron los dos jugadores más destacados —uno, el mejor jugador de la historia y el otro, el joven aspirante al trono, en camino a convertirse en el mejor delantero de la historia— para Argentina y Francia, ambos con el peso de su nación sobre sus hombros.



Messi atacó primero desde el punto de penalti, desviando con frialdad a Hugo Lloris, antes de que un toque sucio con el exterior de su bota izquierda pusiera a Argentina 2-0 arriba.



Pero a 10 minutos del final, Mbappé sacó a relucir su Nadal interior. Primero, marcó desde el punto de penalti tras una falta innecesaria de Nicolás Otamendi, antes de rematar con una volea sensacional que superó la desesperada estirada de Emi Martínez apenas un minuto después. ¡Inicio del caos!



Para no quedarse atrás, Messi restableció la ventaja en la prórroga, provocando el frenesí de los miles de aficionados argentinos presentes en el estadio, y de hecho en todo el mundo. Pero Mbappé, como todos los grandes campeones, se abalanzó desde dentro y anotó otro penalti con una serenidad y una calidad que desafiaban su juventud.



Ambos anotaron sus penaltis en la tanda de penaltis que siguió, antes de que Martínez consolidara su condición de héroe argentino al atajar el penalti de Kingsley Coman, además de hacer lo suficiente para meterle la cabeza al joven Aurelien Tchouameni, quien mandó fuera el suyo.



Gonzalo Montiel sentenció el partido con el cuarto penalti de Argentina, poniendo fin a la mejor final de un Mundial jamás disputada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026