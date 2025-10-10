Las mejores jugadores de las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026

Hasta el momento, ya hay 20 selecciones que tienen asegurada su presencia en el Mundial 2026, un torneo que por primera vez organizarán tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Con la clasificación de Egipto, tras vencer a Yubati 3-0 con dos goles de Mohamed Salah, ya se empieza a limpiar el panorama para conocer a las selecciones participantes. En Sudamérica solo falta la definición del repechaje, con Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay con sus boletos asegurados.

En Europa todavía se están definiendo los clasificados, en una eliminatoria que parece que no tendrá sorpresas de cara a la próxima cita.

Con todo esto sobre la mesa, en Sports Illustrated Fútbol repasamos las grandes figuras de las selecciones que ya tienen su pasaje asegurado.

8. James-Colombia

James brilló en las pasadas eliminatorias sudamericanas | LUIS ACOSTA/GettyImages

El volante de Colombia vuelve al torneo en el que brilló en el 2014, siendo una de las figuras revelación de ese campeonato que organizó Brasil. Su estilo de juego no es tan vertical como antes, pero su experiencia será clave en el plantel sudamericano. Su entendimiento con Luis Díaz será vital para las aspiraciones del país cafetero en la Copa.

7. Moisés Caicedo-Ecuador

Caicedo es la gran figura de Ecuador | SOPA Images/GettyImages

Caicedo demuestra cada fin de semana con el Chelsea que es de los mejores mediocampistas del mundo. Su capacidad física es de las mejores del mundo en jugadores de su posición. Ecuador sabe que depende de lo que haga su líder y parece estar preparado para demostrar en el Mundial que es uno de los jugadores más en forma del momento.

6. Hakimi-Marruecos

Hakimi es el capitán de la selección de Marruecos | Robert Cianflone/GettyImages

Marruecos es otro de los clasificados y tiene en el lateral derecho del PSG a uno de los mejores en su posición a nivel mundial. El ex jugador del Real Madrid vive un momento de gloria, después de haber conquistado la UEFA Champions League con su club. Es un carrilero que puede ofrecer garantías en defensa y que se puede sumar en ataque con gran peligrosidad.

5. Federico Valverde-Uruguay

Valverde es el líder de la selección de Uruguay | AJ Johnson/ISI Photos/GettyImages

Federico Valverde es la gran apuesta de Uruguay para la Copa del Mundo de 2026. Llega en un estado de madurez plena y es un jugador que puede ocupar casi todas las posiciones en el terreno de juego. Su inteligencia, polivalencia y liderazgo serán claves para que la selección charrúa vuelva a tener un buen Mundial. Es clave en el esquema de su selección.

4. Christian Pulisic-Estados Unidos

Pulisic vive un gran presente con el AC Milán | Koji Watanabe/GettyImages

Tendrá que enfrentar el desafío y la presión de jugar como local, defendiendo a los Estados Unidos en la Copa del Mundo. Llega en un gran momento y tiene todo para liderar a una generación interesante de futbolistas estadounidense. A sus 27 años brilla cada fin de semana con el AC Milán y buscará trasladar ese buen rendimiento a su selección.

3. Vinicius Jr. - Brasil

Vinicius Jr. es el líder de Brasil para el Mundial | Chung Sung-Jun/GettyImages

El atacante del Real Madrid lidera la selección brasilera que clasificó con algunos problemas a la Copa del Mundo. Esta vez, el extremo izquierdo será dirigido por Carlo Ancelotti, que lo conoce bien y puede sacarle su máximo potencia en el Mundial. Viene de menos a más en su temporada actual con el cuadro merengue, lo que es una buena noticia para la selección.

2. Mohamed Salah-Egipto

Salah fue clave en la clasificación de Egipto | Ahmad Hasaballah/GettyImages

Jugará su segunda Copa del Mundo, después de la que disputó con Egipto en 2018, en la que anotó dos goles, pero no pudo ayudar a su selección a avanzar de la fase de grupos. Su experiencia será clave para su selección, ya que es la estrella del equipo y todos los focos se centran en él. Podría ser su último Mundial y por ello tendrá una motivación especial.

Bonus track

1. Lionel Messi

Messi podría retirarse tras el Mundial | Marcelo Endelli/GettyImages

Aunque algunos dudan de su participación. Lo cierto es que el escenario está listo para que el '10' de la selección argentina se despida por todo lo alto en la próxima Copa del Mundo.



Finalizar su carrera (al menos en lo que respecta a la selección) en un Mundial es un gran aliciente para una carrera impecable, en la que ha conseguido todos los títulos que se ha propuesto. Ya con la experiencia de haber ganado en 2022,



Messi buscará defender el título y darle otra alegría a su país. Con 38 años de edad, el astro del fútbol mundial tiene aún un baile más en su carrera.