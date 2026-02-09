Las mejores remontadas de los clubes mexicanos en la Concachampions

En ocasiones los conjuntos mexicanos han hecho ‘papelones’ a nivel internacional, sobre todo cuando se trata de disputar la Copa Campeones de la CONCACAF, sin embargo, hay otros que han logrado salvarse de hacer el ridículo al darle la vuelta a la hoja gracias a que el formato conlleva a que sean encuentros de Ida y Vuelta.

Para la actual edición de la Concachampions, el actual campeón del fútbol mexicano, Toluca, está en espera de conocer a su rival, mientras el resto si tuvieron que disputar los choques de Ida de la Primera Ronda. El América logró ganar de visita al Olimpia de Honduras, mientras Tigres y Rayados igualaron con el Forge FC de Canadá y el Xelajú MC de Guatemala, respectivamente, siendo Pumas el único que tropezó al ser remontado y goleado 4-1 por el San Diego FC de la MLS, algo que dejó muy mal parado al técnico Efraín Juárez.



Ha habido pocas ocasiones en que las escuadras mexicanas han caído por tres goles o más, pero sí se han llegado a dar algunas remontadas que se deben tomar en cuenta, pensando así en que tal vez Universidad Nacional sí pueda cambiar su destino para poder estar en los octavos de final.

En los cuartos de final de la edición 2003, el FAS de El Salvador sorprendió al América al pegarle 3-1 en Cuscatlán, pero el Ave se recompuso en la vuelta para golear 3-0. Ya en las semifinales de la edición 2007, el Houston Dynamo de la MLS le pegó 2-0 al Pachuca en la Ida, pero en el segundo partido los Tuzos remontaron 5-2, con triplete del argentino Christian ‘Chaco’ Giménez y doblete del argentino Gabriel Caballero, para dejar 5-4 el global y avanzar a la gran final.



Para la edición 2008-2009, Santos Laguna perdió 2-0 con el Montreal Impact de la MLS en los cuartos de final de Ida, pero cumplieron su tarea al imponerse 5-2 en la vuelta (5-4 global), luego de los dobletes del argentino Matías Vuoso y el colombiano Darwin Quintero, así como una diana del finado ecuatoriano Christian ‘Chucho’ Benítez. En ese mismo torneo, Cruz Azul sucumbió 2-0 con el Islanders de Puerto Rico en las semifinales de Ida, pero en México se sobrepuso al quedar 3-1 (3-3 global), avanzando 4-2 en la tanda de penales.

Hablando de los Pumas, en la edición 2009-2010 salieron con un resultado negativo ante el Marathón de Honduras por 2-0 en los cuartos de Ida, sin embargo, aplastaron 6-1 en la vuelta, con dobletes de Ismael Íñiguez y Francisco Palencia. Otra remontada épica fue la del América en el 2014 cuando fue goleado 3-0 por el Herediano de Costa Rica en las semifinales, pero devolvió la cortesía al exhibirlo 6-0 (6-3 global) en el Azteca, con cuatro dianas del argentino Darío Benedetto.



Pasando por el 2022, una vez más Pumas se fue con un resultado adverso al ser goleado 3-0 por el New England Revolution de la MLS en los cuartos de Ida, sin embargo, en Ciudad Universitaria les aplicó la misma dosis del 3-0, con doblete del argentino Juan Ignacio Dinenno, llevando todo a los penales, con los auriazules venciendo 4-3. Finalmente, un año después, en la edición 2023, el Olimpia aplastó 4-1 al Atlas en el primer cotejo, empero, los tapatíos lograron el pase a los cuartos de final al dejar 4-0 (5-4 global) la pizarra, con doblete del colombiano Julián Quiñones.