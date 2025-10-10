Las opciones de defensas centrales para la selección mexicana - rankeados

La selección mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre, se prepara para el Mundial 2026 como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

A menos de un año del arranque de la justa mundialista la base del plantel que representará al combinado nacional está prácticamente definida, sin embargo, en todas las posiciones pueden darse varios cambios previos al anuncio de la convocatoria definitiva.

En el caso de la defensa central es una de las posiciones más sólidas del tricolor en este proceso, con una mezcla de experiencia europea, regularidad en la Liga MX y proyecciones jóvenes.

Considerando las convocatorias recientes y alineaciones habituales, los centrales principales son César Montes y Johan Vásquez, quienes han formado la dupla titular en la mayoría de los partidos.

Sin embargo, hay una fuerte competencia por los puestos restantes, especialmente considerando sistemas de cuatro o cinco defensas que Aguirre ha probado.

A continuación, mencionamos a las opciones más probables según lo mostrado en el proceso del 'Vasco'.

5. Jesús Orozco Chiquete

Jesús Orozco Chiquete | Omar Vega/GettyImages

Es un jugador con experiencia en Primera División, marcaje hombre a hombre, liderazgo en vestidor, es una buena opción de recambio que puede competirle a sus compañeros europeos.

4. Ramón Juárez

Ramón Juárez | Omar Vega/GettyImages

El elemento de las Águilas posee un juego aéreo, anticipación, polivalencia (central derecho o lateral). Es un elemento emergente que se ganó la confianza por su nivel en el club, además, ha ganado minutos en 2025 y se perfila como opción joven para el banco.

3. Israel Reyes

Israel Reyes quiere ir a su primer Mundial | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El polivalente jugador azulcrema cuenta con versatilidad (puede jugar de central, lateral y mediocentro), velocidad, salida limpia y suele ser un recambio frecuente; ha entrado en duplas con Montes/Vásquez. Siendo un buen suplente para rotaciones.

2. César Montes

César Montes | Omar Vega/GettyImages

El canterano de Rayados ha jugado todos los minutos en Fechas FIFA recientes. Y es la dupla habitual con Vásquez. El jugador del Lokomotiv Moscú de Rusia es seleccionado absoluto desde el 2016, llegará al Mundial con una década de experiencia internacional.

1. Johan Vásquez

Johan Vásquez | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El capitán y referente del Genoa de Italia tiene un físico imponente, recuperación, solidez defensiva y experiencia en Serie A, es el titular principal siendo clave en la Copa Oro 2025 y Nations League. Opción para línea de tres o cinco.