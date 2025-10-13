Las opciones de defensas de la selección de Estados Unidos – rankeados

Cada vez está más cerca el Mundial 2026, por ello, el anfitrión Estados Unidos tiene que comenzar a pensar cuál será su plantilla para poder disputar el título. El técnico argentino Mauricio Pochettino ha tenido varias pruebas para poder elegir a sus mejores armas, ya que en este año ha disputado la Liga de Naciones de la CONCACAF, Copa Oro y amistosos.



El seleccionador de Las Barras y Las Estrellas no se enfoca solamente en los jugadores que militan en el Viejo Continente, ya que ha dado oportunidad a los que juegan en la MLS para poder mostrarse y ganarse un lugar. Desde que arrancó su ciclo ha sufrido muchas críticas porque no acaban de convencer, pero está más que claro que se encargará de dirigir la Copa del Mundo.



Con respecto a los defensas centrales, está muy claro quiénes serán los hombres de confianza del estratega, ya que a lo largo de los últimos dos años se ha utilizado a la misma mancuerna y aunque hay tres o cuatro nombres seguros, todavía hay muchos peleando por un sitio más.



Aquí están las opciones de defensas del Team USA:

5. Walker Zimmerman

Walker Zimmerman | Omar Vega/GettyImages

El elemento del Nashville SC es un habitual en las convocatorias. Debutó con la selección en el 2017, pero por ahora no parte para ser un titular sino un relevo o simplemente para generar competencia interna en el equipo. Formó parte de los títulos de la Copa Oro 2021 y la Nationes League 2023, pero ha perdido lugar en los últimos dos años debido al buen nivel de otros.



No puede confiarse porque por debajo alzan la mano Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Cameron Carter-Vickers (Celtic), George Campbell (West Bromwich Albion) y Nathan Harriel (Philadelphia Union).

4. Mark McKenzie

Mark McKenzie | Omar Vega/GettyImages

Con 26 años, el defensor del Toulouse FC de Francia está en la disputa por aparecer en la lista definitiva.



Si bien ha representado a Las Barras y Las Estrellas desde las categorías inferiores, apenas suma 23 cotejos con la Absoluta. En el último año sólo ha logrado dos titularidades, ingresando dos veces de cambio.



No es precisamente alguien que salga jugando con el balón sino un zaguero meramente defensivo que se encarga de detener al rival de cualquier forma.

3. Miles Robinson

Miles Robinson | Omar Vega/GettyImages

El principal candidato para suplir a la mancuerna oficial del seleccionador norteamericano. El jugador del FC Cincinnati ha celebrado con su nación la obtención de la Copa Oro 2021 y la Nationes League 2023 y 2024.



Cuando Pochettino no cuenta con sus dos opciones iniciales, al zaguero le ha tocado entrar al quite dando buenos resultados, ya que tiene gran habilidad para salir jugando con el esférico y puede acomodarse ya sea por izquierda o derecha.



Es todo un líder, con velocidad y buenas coberturas, además tiene gol.

2. Chris Richards

Chris Richards | Omar Vega/GettyImages

A menos que suceda algo extraño o una lesión aparezca, el jugador del Crystal Palace tiene un lugar seguro como titular para el Mundial 2026, contando con experiencia europea al haber militado en la Bundesliga de Alemania y la Premier League de Inglaterra.



Aparte de ser un gran defensor que tiene un gran juego aéreo y anticipación, cuenta con características ofensivas al ser preciso en los pases y centros.

1. Tim Ream

Tim Ream | Omar Vega/GettyImages

El titular indiscutible y líder de la zaga central. Es todo un veterano que lleva defendiendo a la selección desde el 2010, ganándose la confianza del seleccionador pese a sus 38 años de edad.



Del mismo modo, en el 2011 dio el salto a Europa para foguearse en la Premier League hasta su retorno a la MLS en el 2024 con el Charlotte FC.



De gran presencia física, consistente, con buena lectura de juego y pases acertados, está listo para vivir su primera y única Copa del Mundo después de haber disputado más de 75 compromisos.