Las opciones de delanteros centrales de la selección argentina - rankeados

Si hay una posición que tiene una gran acumulación de talento en la selección argentina es la de delantero centro. Lionel Scaloni cuenta con atacantes de altísimo nivel y tendrá un dolor de cabeza para hacer el once inicial para la Copa del Mundo de 2026.

Julián Álvarez pasa por el mejor momento de su carrera, haciendo goles en el Atlético de Madrid cada fin de semana y siendo considerado en estos momentos como uno de los mejores '9' del mundo.

Sin embargo, lo mismo pasa con Lautaro Martínez, estrella del Inter de Milán, que peleará el puesto para el Mundial. Esas son noticias positivas para Scaloni, ya que cuenta con un plantel amplio para pelear por la defensa del título que obtuvieron en Catar 2022.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol analizamos las opciones de delantero centro que tiene el cuerpo técnico de Argentina para la gran cita del próximo año.

6. Santiago Castro

Castro brilla con el Bolgna en la Serie A | Alessandro Sabattini/GettyImages

Está llamado a ser parte de la selección del futuro, aunque todavía tiene muchas etapas que madurar en su juego. Pertenece al Bologna F. C. 1909 de la Serie A. Es un delantero muy rápido, con gran definición y que se junta con sus compañeros del medio campo.

5. Lucas Beltrán

Beltrán fichó por el Valencia CF | Quality Sport Images/GettyImages

Tiene 24 años de edad y acaba de dar el gran salto a Europa, para jugar con el Valencia, de LaLiga. Todavía no ha podido anotar con su club después de cinco compromisos en la temporada, pero se habla muy bien de sus capacidades. Va muy bien en el juego aéreo y es de esos '9' de la vieja escuela. Tiene que tener un gran 2026 para hacer el equipo del Mundial.

4. Matías Soulé

Matías Soulé anda muy bien con la Roma | Silvia Lore/GettyImages

Aunque su posición natural es la de extremo, el jugador de la Roma ha ocupado esa posición con el club italiano y le ha ido muy bien. Tiene una gran definición y ha aparecido en juegos importantes para el club de la capital de Italia. Aunque no apareció sorpresivamente en la convocatoria de los amistosos de fin de año para Argentina, es una opción para el 2026.

3. José Manuel López

López es uno de los goleadores del Palmeiras | Sports Press Photo/GettyImages

Su gran momento con Palmeiras en la Copa Libertadores le dio la opción de ser convocado para la doble fecha de amistosos del mes de octubre de 2025, con Venezuela y Puerto Rico. Está en el mejor momento de su carrera y despierta interés de clubes en Europa. Es un delantero zurdo, que tiene un gran remate desde la larga distancia y va muy bien por arriba. Tiene apenas 24 años de edad y le tocará pelear por un puesto como suplente de la selección.

2. Lautaro Martínez

Martínez jugará su segunda Copa del Mundo | Giuseppe Cottini/GettyImages

"El Toro", como se le conoce, tiene 28 años de edad y anda en un momento pletórico con el Inter de Milán. Es una de las opciones más fiables de la selección, por su gran olfato goleador, su disparo de media y larga distancia y su capacidad para adaptarse a cualquier propuesta del entrenador. Cuenta con la confianza de Scaloni y estará entre los convocados al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México el año que viene.

1. Julián Álvarez

Julián Álvarez es la gran estrella del Atlético de Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

Álvarez es la máxima estrella del Atlético de Madrid, es uno de los goleadores de LaLiga y pasa por un extraordinario momento de forma. Es muy versátil ofensivamente, ya que puede bajar para unirse a los mediocampistas si el partido así se lo pide. Ha sido un delantero muy constante y hay claros indicios de que será el titular en la próxima Copa del Mundo. Tiene 25 años de edad y jugará su segundo Mundial.

