Las opciones de equipo para Robert Lewandowski en el próximo mercado de fichajes
Robert Lewandowski ¿cerró? su etapa en el FC Barcelona con un nuevo título, LaLiga 2025/26, la cual celebró de gran manera encabezando el bus que recorrió las calles de la Ciudad Condal junto a los fanáticos.
En los próximos días formará parte de la plantilla Culé que jugará los últimos partidos de la temporada y entrará en un momento de reflexión y decisiones importantes, ya que su contrato con el Blaugrana llegará a su fin el próximo 30 de junio, en pleno Mundial.
A continuación, las opciones que baraja el polaco según la información de Barça Universal.
1. FC Barcelona
El Barça le puso sobre la mesa una oferta de renovación a Robert Lewandowski, y la misma trata de un vínculo con reducción de salario y un rol secundario dentro del equipo de Hansi Flick, todo esto debido a su edad.
En varias oportunidades confirmó que tanto él como su familia aman Barcelona y están más que cómodos en la ciudad, pero si desea seguir jugando podría buscar momentáneamente otro destino.
2. Chicago Fire
La MLS siempre asoma como un destino interesante para las figuras que están en el cierre de sus carreras, ya que ofrece buenos sueldos, una importante infraestructura y una competencia menos agobiante para los jugadores.
Chicago Fire estaría listo para ofrecerle un contrato de entre 15 y 20 millones de euros por temporada.
3. Juventus
La Juve está buscando un importante golpe de efecto para volver a dominar el fútbol italiano, y sumar a Lewandowski podría ser una gran forma de lograrlo. Han existido charlas con su representación, nada más.
4. Al-Hilal
Diversos medios polacos confirman que el gigante saudí estaría dispuesto a ofrecerle a Lewandowski un aplastante salario de 90 millones de euros por temporada, algo difícil de igualar para cualquier club europeo o americano. En Arabia se encontraría, entre otros, con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo