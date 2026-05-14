Las opciones de equipo para Robert Lewandowski en el próximo mercado de fichajes

Robert Lewandowski ¿cerró? su etapa en el FC Barcelona con un nuevo título, LaLiga 2025/26, la cual celebró de gran manera encabezando el bus que recorrió las calles de la Ciudad Condal junto a los fanáticos.

En los próximos días formará parte de la plantilla Culé que jugará los últimos partidos de la temporada y entrará en un momento de reflexión y decisiones importantes, ya que su contrato con el Blaugrana llegará a su fin el próximo 30 de junio, en pleno Mundial.

A continuación, las opciones que baraja el polaco según la información de Barça Universal.



1. FC Barcelona

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCA | JOSEP LAGO/GettyImages

El Barça le puso sobre la mesa una oferta de renovación a Robert Lewandowski, y la misma trata de un vínculo con reducción de salario y un rol secundario dentro del equipo de Hansi Flick, todo esto debido a su edad.



En varias oportunidades confirmó que tanto él como su familia aman Barcelona y están más que cómodos en la ciudad, pero si desea seguir jugando podría buscar momentáneamente otro destino.

2. Chicago Fire

Chicago Fire FC v New England Revolution | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

La MLS siempre asoma como un destino interesante para las figuras que están en el cierre de sus carreras, ya que ofrece buenos sueldos, una importante infraestructura y una competencia menos agobiante para los jugadores.



Chicago Fire estaría listo para ofrecerle un contrato de entre 15 y 20 millones de euros por temporada.

3. Juventus

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-UDINESE-LOGO | MARCO BERTORELLO/GettyImages

La Juve está buscando un importante golpe de efecto para volver a dominar el fútbol italiano, y sumar a Lewandowski podría ser una gran forma de lograrlo. Han existido charlas con su representación, nada más.

4. Al-Hilal

Al Kholood v Al Hilal - Final King's Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Diversos medios polacos confirman que el gigante saudí estaría dispuesto a ofrecerle a Lewandowski un aplastante salario de 90 millones de euros por temporada, algo difícil de igualar para cualquier club europeo o americano. En Arabia se encontraría, entre otros, con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.