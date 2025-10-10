Las opciones de extremo izquierdo de la selección argentina - rankeados

La selección Argentina cierra un año 2025 muy exitoso con los compromisos ante Venezuela y Puerto Rico, que sirven como preparación para la el Mundial 2026, a la que ya están clasificados después de una eliminatoria casi perfecta.

Lionel Scaloni tendrá tiempo para ajustar su nómina para el Mundial, aunque la base de la selección albiceleste será la misma que ganó aquella final ante Francia en Qatar 2022. Messi sigue siendo el líder del equipo y seguramente se retirará de la selección tras el torneo.

El entrenador cuenta con un grupo excepcional que ha demostrado ser muy consecuente después de la conquista del pasado Mundial. La posición de extremo izquierdo es una de las más interesantes, ya que no contarán con Ángel Di María, quien jugó por los costados en el ciclo de Scaloni.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tiene el entrenador para la posición de extremo izquierdo.

1. Thiago Almada

Almada tiene todo para ser titular en la Copa del Mundo de 2026 | Daniel Jayo/GettyImages

Almada es un mediocampista que puede hacer las funciones de extremo por izquierda y en esa posición lo ha utilizado Scaloni en las pasadas eliminatorias, con un gran desempeño. Juega en el Atlético de Madrid, aunque Simeone lo coloca un poco más atrasado en el terreno de juego. Tiene 24 años de edad y está llamado a comandar la generación de relevo de Argentina, una vez se retire Lionel Messi.

2. Nico González

González cuenta con la confianza del cuerpo técnico de Argentina | Franklin Jacome/GettyImages

También del Atlético de Madrid, González se ha ganado un puesto en la selección gracias a su habilidad para desbordar, su inteligencia para mezclarse con sus compañeros y su pegada desde la larga distancia. Tiene 27 años de edad y parece haber alcanzado la madurez para ser parte fundamental de este equipo. El nacido en Buenos Aires es una gran opción para Scaloni en el frente de ataque.

3. Alejandro Garnacho

Garnacho tiene que luchar por un puesto para el Mundial | Marcelo Endelli/GettyImages

Garnacho no ha tenido continuidad en su club, el Chelsea, y eso puede jugarle en contra para hacer el equipo argentino para el Mundial. Tiene apenas 21 años de edad, pero desde muy temprano juega en la Premier League y es visto como un jugador estelar para el futuro. Ha sido criticado por no llenar las expectativas que se tenían sobre él, pero aún tiene mucho tiempo para enderezar el rumbo y ganarse un puesto en la selección.

4. Matías Soulé

Soulé vive un gran momento con la Roma | Jam Media/GettyImages

El futbolista de la Roma vive un gran momento de forma, con tres goles en seis presentaciones con el equipo de la capital italiana. Sorprendió que no fuera convocado para la doble fecha amistosa de octubre de 2025, pero es un jugador que está en el radar de Scaloni. Su velocidad, capacidad de desoborde y sus centros son bien conceptuados en Europa. Tiene 22 años de edad y tiene opciones de ganarse un puesto en 2026.

5. Valentín Barco

Barco está en el radar del cuerpo técnico de Argentina | Mitchell Leff/GettyImages

Barco puede desempeñarse como lateral izquierdo y como extremo. Esa polivalencia es bien recibida por el técnico de la selección argentina. El joven de 21 años de edad vive un buen momento con el R. C. Estrasburgo de la Ligue 1. Tendrá muy complicada la carrera por conseguir un puesto en el equipo del Mundial, pero es parte de la generación de relevo del fútbol argentino.

6. Valentín Carboni

Carboni estuvo en la Copa América de 2024 | Hector Vivas/GettyImages

Otro de esos jóvenes que tocan la puerta de Scaloni. Tiene 20 años de edad y viene siendo titular en el Genoa de la Serie A. Es muy veloz, tiene desequilibrio por el costado izquierdo y es un jugador muy inteligente, que todavía tiene que cumplir algunas etapas para ser parte de la selección absoluta.