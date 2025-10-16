Las opciones de extremos derechos de la selección de Estados Unidos - rankeados
Una de las posiciones en las que la selección de Estados Unidos tiene mayor competencia es la de extremo por derecha y es que ahí rondan nombres de gran calidad que juegan tanto en Europa, en la Major League Soccer y hasta en la Liga MX y será que gracias a esa competencia feroz, Mauricio Pochettino tenga una dura decisión de quién va al Mundial 2026.
Faltan pocos meses para conocer la convocatoria definitiva para la justa mundialista y si bien hay jugadores que pareciera no tendrán reemplazo, otros podrían ganarse un lugar e intentar ver minutos con el conjunto de las Barras y las Estrellas.
Esta posición tiene más jugadores de alto nivel que se desempeñan en ligas como la alemana, italiana o francesa, pero también podrían estar dentro nombres como Alejandro Zendejas, quien es uno de los mejores extremos derechos del futbol mexicano. Así que aquí te dejamos quiénes serían los futbolistas que podrían colarse al último llamado para el verano siguiente.
5. Giovanni Reyna
Este hombre hizo gran parte de su carrera en el Dortmundo y ahora milita en las filas del Mönchengladbach, en donde con apenas unos partidos como titular, ya se ha hecho sentir en el equipo.
4. Emmanuel Sabbi
Este futbolista es pieza clave e irremplazable por la pradera derecha del conjunto canadiense. Se destaca por su gran aporte ofensivo, mismo que hasta el momento le ha hecho marcar ocho goles y dar cuatro asistencias en la campaña.
3. Alejandro Zendejas
No cabe duda que este futbolista podría estar en la convocatoria final de cara a la Copa del Mundo, habrá que ver si el estratega argentino voltea al balompié mexicano para darle un lugar a este hombre que trae un gran nivel.
2. Timothy Weah
Nació como un lateral derecho, que poco a poco se fue habituando a ir unos metros más adelante. Acaba de llegar al Marsella y previo a eso puso su granito de arena con la Juventus, en donde demostró que puede llegar lejos.
1. Christian Pulisic
No cabe duda que este hombre será el titular en esta posición en la justa mundialista. Con 27 años es uno de los jugadores de mayor experiencia en el equipo y dejará el alma en el campo para demostrarlo.
Más noticias sobre fútbol internacional
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.