Las opciones de extremos derechos de la selección de Estados Unidos - rankeados

Una de las posiciones en las que la selección de Estados Unidos tiene mayor competencia es la de extremo por derecha y es que ahí rondan nombres de gran calidad que juegan tanto en Europa, en la Major League Soccer y hasta en la Liga MX y será que gracias a esa competencia feroz, Mauricio Pochettino tenga una dura decisión de quién va al Mundial 2026.

Faltan pocos meses para conocer la convocatoria definitiva para la justa mundialista y si bien hay jugadores que pareciera no tendrán reemplazo, otros podrían ganarse un lugar e intentar ver minutos con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

Esta posición tiene más jugadores de alto nivel que se desempeñan en ligas como la alemana, italiana o francesa, pero también podrían estar dentro nombres como Alejandro Zendejas, quien es uno de los mejores extremos derechos del futbol mexicano. Así que aquí te dejamos quiénes serían los futbolistas que podrían colarse al último llamado para el verano siguiente.

5. Giovanni Reyna

Este hombre hizo gran parte de su carrera en el Dortmundo y ahora milita en las filas del Mönchengladbach, en donde con apenas unos partidos como titular, ya se ha hecho sentir en el equipo.

4. Emmanuel Sabbi

Este futbolista es pieza clave e irremplazable por la pradera derecha del conjunto canadiense. Se destaca por su gran aporte ofensivo, mismo que hasta el momento le ha hecho marcar ocho goles y dar cuatro asistencias en la campaña.

3. Alejandro Zendejas

No cabe duda que este futbolista podría estar en la convocatoria final de cara a la Copa del Mundo, habrá que ver si el estratega argentino voltea al balompié mexicano para darle un lugar a este hombre que trae un gran nivel.

2. Timothy Weah

Nació como un lateral derecho, que poco a poco se fue habituando a ir unos metros más adelante. Acaba de llegar al Marsella y previo a eso puso su granito de arena con la Juventus, en donde demostró que puede llegar lejos.

1. Christian Pulisic

No cabe duda que este hombre será el titular en esta posición en la justa mundialista. Con 27 años es uno de los jugadores de mayor experiencia en el equipo y dejará el alma en el campo para demostrarlo.

