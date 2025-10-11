Las opciones de extremos derechos de la selección mexicana - rankeados

Actualmente la selección mexicana de fútbol cuenta con una mezcla interesante de experiencia, juventud y proyección en lo que respecta a la banda de la derecha. Hay jugadores consolidados en la Liga MX, otros que ya brillaron en Europa, y también algunos jóvenes que empiezan a levantar la mano con fuerza desde las categorías menores.

A continuación, repasamos a seis futbolistas que podrían ser opciones reales para ocupar el extremo derecho en la escuadra tricolor. Cada uno con su estilo, cualidades y momento particular.

6. Jesús Corona

Monterrey v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jesús: el 'Tecatito' Corona es un futbolista con gran experiencia en el fútbol europeo. Emigró muy joven al viejo continente y regresó a Rayados de Monterrey con la intención de vivir sus últimos años como futbolista profesional defendiendo la camiseta que le permitió debutar. Si bien es cierto que Domenec Torrent lo ha utilizado un poco más por el centro, en Europa jugó incluso como lateral, por lo que no sería nada raro verlo como extremo por el carril de la derecha.

5. Ricardo Chávez

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El quinto puesto le pertenece también a un jugador del Club de Fútbol Monterrey. Ricardo Chávez lo hizo tan bien con el Atlético San Luis, que, pasando ya los 30 años de edad, se ganó la oportunidad de firmar un gran contrato con la Pandila del Cerro de la Silla. Es titular habitual en el esquema táctico de Domenec Torrent, jugando como extremo por derecha.

4. Hugo Camberos

Chile v Mexico: Round Of 16 - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Jam Media/GettyImages

El juvenil de las Chivas Rayadas del Guadalajara es uno de los principales prospectos que tiene México, pensando en un futuro inmediato. Con gran entrega y técnica individual, reúne las cualidades necesarias para complicar a los rivales partiendo por la banda de la derecha e incorporándose de gran manera en el ataque.

3. Diego Lainez

FBL-MEX-TIGRES-ATLAS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Diego Lainez es uno de los futbolistas más determinantes en la actual plantilla de Guido Pizarro. A pesar de ser zurdo, se desempeña de maravilla por la banda de la derecha en el equipo de Tigres, aprovechando los espacios para cerrar a perfil cambiado y abrir un interesante abanicos de posibilidades para sus compañeros en la ofensiva.

2. Roberto Alvarado

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Roberto Alvarado es esa clase de futbolista cuya técnica individual te hace pensar que en cualquier momento puede dar el salto al fútbol europeo. Sin embargo, la falta de regularidad terminan por frenarlo. Aún así, cuando entra conectado, se vuelve uno de los futbolistas más determinantes dentro del terreno de juego.

1. Efraín Álvarez

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tasado en 6.5 millones de euros (según Transfermarkt), a sus veintitrés años de edad, el futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara es uno de los jugadores con mayor proyección en su posición. Tiene juventud, garra y talento. Características de todos aquellos elementos que terminan por dejar huella.