Las opciones de Flick para reemplazar a Raphinha ante el Getafe

Raphinha continúa en duda para el partido del FC Barcelona ante el Getafe, previsto para este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou.

El extremo volvió a trabajar al margen por segundo día consecutivo y continúa con una rutina específica después del edema que sufrió en el muslo derecho durante su último partido con Brasil en la Fecha FIFA. Si bien las pruebas médicas descartaron una lesión, el cuerpo técnico mantiene la cautela y prefiere no asumir riesgos con el futbolista.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Raphinha is NOT training with the group today. He's doing individual work in the gym. If possible, he will join the session later. [@monfortcarlos] #fcblive pic.twitter.com/WUXGLjjICu — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 8, 2026

El panorama hace que su presencia en la Jornada 8 de LaLiga 2026/27 sea cada vez más complicada. Hansi Flick no quiere forzar al capitán azulgrana y, a estas alturas, todo apunta a que solo regresará cuando esté completamente recuperado.

Ante esta situación, el entrenador ya analiza las distintas alternativas que tiene para cubrir su ausencia en el ataque.

1. Gabriel Jesus

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Caparros/GettyImages

El brasileño es la alternativa que más se acerca al rol de delantero centro. Flick podría utilizarlo como referencia ofensiva, con libertad para fijar a los centrales y atacar el área.



Su descanso durante la Fecha FIFA y los dos goles que marcó en sus primeros 41 minutos con el Barcelona en LaLiga y en la UEFA Champions League refuerzan su candidatura para ocupar una posición más adelantada.

2. Anthony Gordon

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages



Anthony Gordon podría asumir una función más parecida a la de Raphinha, aunque con la posibilidad de desplazarse hacia el centro, aunque su posición habitual es la banda izquierda.



Su velocidad, movilidad y capacidad para atacar espacios le permitirían actuar como un delantero más abierto o incluso acercarse al área como segundo atacante.

3. Dani Olmo

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Diego Souto/GettyImages

Dani Olmo ofrece una solución más asociativa, por lo que Flick podría situarlo como falso nueve, con libertad para abandonar la posición de referencia y retrasarse unos metros para participar en la construcción.



Aunque todavía no convirtió en lo que va de temporada con el Barcelona, ya suma tres asistencias en ocho apariciones. De esta manera, el equipo ganaría presencia entre líneas y permitiría que los extremos ocupen posiciones más adelantadas.

4. Hamza Abdelkarim

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Hamza Abdelkarim sería la opción más cercana a un centro delantero convencional después de Gabriel Jesus. Su posible ingreso permitiría mantener una referencia fija en ataque y reservar otras piezas para posiciones en las que están más habituadas a jugar.



Su menor experiencia, sin embargo, lo coloca como una alternativa secundaria.

5. Karim Adeyemi

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Karim Adeyemi podría conservar la estructura habitual del ataque partiendo desde una de las bandas y aprovechando su velocidad para llegar al área.



También tiene la posibilidad de jugar como punta, aunque su mejor versión aparece cuando puede recibir con espacio y encarar. De hecho, Flick ya lo utilizó para ocupar el lugar de Raphinha ante el Sevilla.

6. Fermín López

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Fermín López plantea un escenario diferente: en lugar de reemplazar directamente al brasileño, podría ocupar una posición más interior y aparecer desde segunda línea.



Su movilidad, capacidad para asociarse y llegada al área le permitirían acompañar al delantero y sumar presencia ofensiva sin quedar limitado a la banda.

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