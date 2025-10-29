Las opciones de Hansi Flick para reemplazar a Pedri en el once del Barcelona tras su lesión

Los problemas se agravan para el FC Barcelona. Hansi Flick no solo perderá a Pedri tras su expulsión en el Clásico, sino que además se ha confirmado que el canario se ha lesionado y estará entre cuatro y cinco semanas de baja.

Efectivamente, Hansi Flick deberá encontrar una fórmula que mantenga el equilibrio y la fluidez del equipo, en un momento en el que no puede permitirse tropiezos debido a los cinco puntos de ventaja que tiene el propio Madrid en la cima de la clasificación. En consecuencia, la elección del sustituto del cerebro canario será clave para que los azulgranas sigan en la pelea por el título.

Marc Casadó | Alex Caparros/GettyImages

Casadó, principal opción del Barcelona para sustituir a Pedri

Todo indica que el entrenador alemán mantendrá su tradicional 4-2-3-1, esquema que ha dado estabilidad al conjunto catalán desde el curso pasado, el cual terminó con la obtención del Triplete local.

Pues la opción favorita de Flick sería apostar por Marc Casadó junto a Frenkie de Jong en el doble pivote. El joven canterano ofrece rigor táctico, despliegue y buena lectura defensiva, cualidades que permitirían al neerlandés soltarse mejor a fin de conducir, romper líneas y asumir el rol creativo que habitualmente desempeña Pedri.

¿Tiene opciones Marc Bernal de ser titular este domingo?

Otra alternativa que maneja el ex DT del Bayern Múnich es Marc Bernal. Otro producto de La Masía y quien dejó una gran impresión antes de su grave lesión de ligamentos cruzados del menisco de la rodilla, la temporada pasada.

Zurdo, con buen pie y criterio en la salida, Bernal podría aportar serenidad y pausa, aunque su estado físico sigue siendo una incógnita, luego de lo exhibido en los tres encuentros que ha disputado en la 2025/26, donde se ha visto falto de ritmo e intensidad.

Marc Bernal | David Ramos/GettyImages

¿Retrasar a Fermín es una posibilidad?

Sin embargo, Flick también puede sorprender con una apuesta más ofensiva: retrasar a Fermín López, de superlativo estado goleador, a la sala de máquinas, lo que permitiría mantener dinamismo y llegada, sacrificando algo de equilibrio pero ganando presencia en el área rival. En ese escenario, Lamine Yamal quizás actúe de mediapunta, tal y como lo hizo en los últimos minutos del Clásico, con el sueco Roony Bardghji fungiendo de extremo derecho, aunado a Marcus Rashford en la izquierda y Ferran Torres trabajando de "9".

Es cierto que el cuerpo técnico del Barça tiene variantes; no obstante, ninguna reemplaza del todo lo que aporta Pedri. Su visión, calidad, pausa, capacidad para conectar líneas, e incluso el ida y vuelta que ha adquirido en los tiempos recientes, son insustituibles.

