Las opciones de laterales derechos de la selección argentina - rankeados

La responsabilidad de defender el título en el Mundial 2026 lo tiene la Argentina de Lionel Scaloni, técnico que ha sabido conformar un grupo ganador y que tiene una gran combinación entre futbolistas veteranos y jóvenes.

Scaloni utilizará los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico para seguir estudiando las opciones que tiene para distintos puestos. El lateral derecho parece ser una posición clave para el estratega, ya que fue la que ocupó en su época como jugador.

No parece haber dudas de que esa posición la ocupará Nahuel Molina, quien ya es uno de los favoritos de Scaloni, tras su gran Copa del Mundo en 2022. Pero ante cualquier duda o lesión, el entrenador debe tener un abanico de opcione para sustituirle.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los mejores laterales derechos con los que cuenta Argentina en la actualidad.

1. Nahuel Molina

Molina tiene todo para ser titular en la próxima Copa del Mundo | Daniel Jayo/GettyImages

Su gol ante Países Bajos en la Copa del Mundo de 2022 todavía está fresco en la memoria de los aficionados de la albiceleste. Conoce a plenitud el estilo de juego de Scaloni y se le puede considerar como su pupilo en la posición. Molina, de 27 años de edad, continúa en el Atlético de Madrid, siendo parte importante del plantel de Diego Simeone. Su puesto parece estar seguro en el once titular.

2. Gonzalo Montiel

Montiel ganó la Copa del Mundo de 2022 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Es de esos jugadores de experiencia que volvieron al fútbol argentino pero que todavía tienen la confianza de su técnico. Tiene 28 años de edad, es titular en River Plate y tiene la experiencia y el carácter como para cumplir el rol que necesite su entrenador. Es muy inteligente y su velocidad lo convierten en una gran alternativa si las cosas no funcionan con Molina.

3. Fabricio Bustos

Fabricio Bustos es titular en River Plate | Marcelo Endelli/GettyImages

Su vuelta a River Plate lo ha colocado nuevamente en el radar de la selección, pero no fue convocado para la doble fecha de amistosos de fin de año ante Venezuela y Puerto Rico, algo que deja dudas sobre si podrá hacer el equipo del Mundial. Es un lateral muy sólido, que se proyecta mucho al ataque y que se destaca por sus centros. Debe tener un gran inicio de 2026 para convencer a Scaloni.

4. Nicolás Tripichio

Nicolás Tripichio vive un buen momento con San Lorenzo | Daniel Jayo/GettyImages

Tiene 29 años de edad y anda en un buen momento con San Lorenzo. Tendrían que suceder muchas cosas para que conforme el equipo del próximo Mundial, pero es una de las opciones que tiene Scaloni si sucede algo con sus hombres de confianza. La defensa es su mayor virtud como futbolista, ya que es muy bueno en el uno contra uno.

5. Agustín Giay

Agustín Giay representa a Argentina en el Mundial Sub 20 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Es la opción más joven con la que cuenta Scaloni y es visto como el lateral derecho del equipo nacional para el futuro. Todavía tiene muchas cosas que madurar, pero está en las alternativas del entrenador. El jugador de 21 años de edad ya se destaca en el Palmeiras, ha sido internacional en varias categorías juveniles y es un gran proyecto para la selección.