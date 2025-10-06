Las opciones de portero de la selección argentina - rankeados

La selección argentina prepara su camino a defender el título que consiguieron en 2022 en la Copa del Mundo de Catar y el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, debe armar el plantel definitivo con lo que vea en los próximos compromisos amistosos antes de la gran cita del 2026.

Durante su proceso en la selección, el arco ha estado custodiado por Emiliano Martínez, aunque en su debut, en el amistoso de marzo de 2019 en el que perdieron 3-1 ante Venezuela en Madrid, los tres palos los defendió Franco Armani, quien después se convirtió en el guardameta suplente del equipo.

Todo indica que Martínez, de 33 años de edad, será el arquero titular para la Copa del Mundo del 2026 que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos. Salvo una lesión importante o una debacle en su juego, el portero del Aston Villa seguirá con la regularidad en el arco.

Vale la pena destacar las opciones que tiene en la portería Scaloni y con eso en mente, en Sports Illustrated Fútbol clasificamos las opciones actuales para el seleccionador.

6. Agustín Marchesín

Agustín Marchesín es titular en Boca Juniors | Joaquín Camiletti/GettyImages

Fue parte de los primeros ciclos de Lionel Scaloni en la selección nacional y ha estado en algunas convocatorias. Tiene pocas opciones de hacer el equipo, pero si algún imprevisto ocurre, su experiencia pudiese jugar a su favor para convencer al técnico. Es un arquero con trayectoria, que ha jugado UEFA Champions League en su etapa en el FC Porto y también en LaLiga, con el Celta de Vigo. Ahora su presente está en Boca Juniors, donde vive un buen momento de forma. Tiene 37 años de edad y esta podría ser su última oportunidad para ir al Mundial.

5. Juan Musso

Juan Musso es el arquero suplente del Atlético de Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

El guardameta de 31 años de edad ha sido convocado en varias oportunidades por Scaloni, entre 2019 y 2022. Después ha desaparecido un poco del radar de la selección, ya que no tiene continuidad en su club. El portero del Atlético de Madrid es suplente en el equipo de Diego Simeone, aunque cuando le toca jugar ha tenido buenas actuaciones. En el Atalanta de Italia tuvo un buen desempeño, pero nunca ha logrado consolidarse como la alternativa principal de sus clubes.

4. Franco Armani

Armani tiene 38 años de edad | SOPA Images/GettyImages

Franco Armani comenzó siendo titular en el proceso de Lionel Scaloni al frente de la selección nacional. Estuvo presente los mundiales de Rusia 2018 y el de Qatar 2022. En 2018 fue el arquero titular, mientras que en 2022 fue parte del plantel que se coronó campeón. Ha perdido protagonismo con lo que ha hecho Emiliano Martínez, pero sigue siendo una opción para quedarse con un puesto entre los convocados al Mundial. A sus 38 años de edad vive un buen momento con River Plate.

3. Walter Benítez

Walter Benítez es el arquero titular del Crystal Palace | Sebastian Frej/GettyImages

Es un guardameta que pueda pelearle a la titularidad a Martínez en el futuro, sobre todo porque vive un buen momento de forma con el Crystal Palace de la Premier League, siendo titular y con un gran rendimiento. Fue convocado por Scaloni en 2023 y 2024, pero no goza de un gran rodaje en la selección. Antes de ir a Inglaterra destacó en el PSV Eindhoven de Países Bajos, donde llamó la atención del Palace. Tiene actualmente 33 años de edad.

2. Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli vive un gran presente con el Olympique de Marsella | Eurasia Sport Images/GettyImages

Ha sido habitual en las convocatorias, es muy sólido en el juego aéreo y sabe salir jugando de gran manera. Es un suplente confiable, que juega en el Olympique de Marsella de la Ligue 1. También tiene experiencia en LaLiga de España con la Real Sociedad y se ha integrado muy bien al grupo de la selección. Antes, en el Ajax de Países Bajos, se convirtió en uno de los mejores guardametas de su liga y eso llamó la atención de varios clubes.

1. Emiliano Martínez

Martínez fue el arquero titular en Catar 2022 | Franklin Jacome/GettyImages

Es el titular de la selección desde 2021 y fue clave en la conquista de dos Copa América y el Mundial de 2022. Ha sido una eminencia en las tandas de penales donde su selección le ha necesitado. Con su atajada ante Francia en la final del mundo en 2022, se ganó el corazón de todos los argentinos. Polémico por su personalidad, pero muy seguro bajo los tres palos, Martínez debe ser el guardameta titular sin discusión en los próximos compromisos de su selección.