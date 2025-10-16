Las opciones de laterales derechos de la selección de Estados Unidos - rankeados

La selección de Estados Unidos vive una epoca de recambio en su plantilla actual, misma que no le ha sido del todo fructífera y que deberá apuntalar de cara a la disputa del Mundial 2026, en donde fungirán como locales.

Dicen los viejos adajios que una buena defensa siempre será el comienzo de un buen ataque y es así que la escuadra de Mauricio Pochettino deberá tener a sus mejores hombres, en este caso, futbolistas que desde la pradera derecha ayuden en labores defensiva y cuando se necesite, irse al frente.

Aún restan algunos meses para conocer quiénes serán los elegidos por el argentino para representar a su país en la justa mundialista, pero ya comienzan a postularse nombres de grandes jugadores, algunos que militan en Europa y otros en la Major League Soccer.

Aquí dejamos las opciones que podría tener el equipo de las Barras y las Estrellas, esto acorde a llamados recientes y a lo que ofrece cada uno de estos laterales derechos en su club.

5. Marlon Fossey (Standard Lieja)

SOCCER JPL D3 STANDARD DE LIEGE VS KRC GENK | JILL DELSAUX/GettyImages

Si bien tiene varias convocatorias sin aparecer en su país, este jugador que se desempeña en el futbol de Bélgica tiene grandes cualidades. Últimamente se le ha dado la oportunidad de probar como medio por derecha y gracias a su desequilibrio y velocidad, ya marcó un tanto esta campaña.

4. Nathan Harriel (Philadelphia Union)

Philadelphia Union v Toronto FC | Isaiah Vazquez/GettyImages

Este jugador del Union tiene apenas 24 años y podría ser un gran recambio para el equipo de Pochettino, en la Major League Soccer se ha destacado por su desequilibrio y su aporte para que el equipo se encuentre primero de su grupo.

3. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Monchengladbach v Sport-Club Freiburg - Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Nació en el NY City FC y de ahí emigró a la Bundesliga, en donde hoy lleva dos asistencias en apenas cinco partidos disputados. En su equipo juega más cómodo en línea de cinco, por lo que habrá que ver si logra afianzarse en su selección.

2. Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

PSV v Ajax - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Sin lugar a dudas el futbolista de mayor renombre en la actualidad es Dest, futbolista de la Eredivisie que de recobrar su nivel podría venir a competir contra Freeman. Habrá que ver cómo cierra la temporada.

1. Alex Freeman (Orlando City SC)

FC Cincinnati v Orlando City | Andy Lyons/GettyImages

Dadas las últimas convocatorias y su gran andar en la campaña actual de la MLS, este será el lateral derecho titular de la Copa del Mundo para Estados Unidos, pareciera que no hay forma de que algún compañero, salvo una catástrofe, le gane su posición.

