Las opciones de laterales derechos de la selección mexicana - rankeadas

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, tiene la tarea de definir cada una de las posiciones clave para el torneo.

La lateral derecha, una zona vital en el fútbol moderno tanto para defender como para atacar, presenta un panorama lleno de talento, experiencia y dura competencia. La Liga MX y los jugadores en el extranjero ofrecen un abanico de perfiles para que el Vasco elija.

El rendimiento en este último tramo previo al Mundial 2026 será crucial para determinar quiénes se ganarán un lugar en la convocatoria final. La regularidad en sus clubes, la adaptabilidad táctica y la capacidad para rendir bajo presión serán los factores que inclinen la balanza a favor de los elegidos por Aguirre.

En Sports Illustrated repasamos las principales opciones que tiene la selección de México en el puesto de lateral derecho, clasificándolas según su presente y sus posibilidades de ser protagonistas en el Mundial.

10. Jesús Garza

Tigres UANL v Cincinnati - 2025 Concacaf Champions Cup | Jam Media/GettyImages

El canterano de Tigres se ha hecho un hueco en una de las plantillas más competitivas de la Liga MX. Garza es un lateral de perfil principalmente defensivo, muy disciplinado tácticamente y difícil de superar en el uno contra uno. Su seriedad y consistencia le han permitido ganar minutos y confianza en un club acostumbrado a pelear por todos los títulos.



Aunque todavía no es un nombre recurrente en las convocatorias de la selección mayor, su juventud y su solidez defensiva lo convierten en un proyecto interesante a seguir.

9. Pablo Bennevendo

Pumas UNAM v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Bennevendo se ha consolidado como un sinónimo de relativa fiabilidad en la defensa de los Pumas. Es un lateral que prioriza el orden y el rigor defensivo por encima de las aventuras ofensivas, cumpliendo siempre con su principal tarea: anular al extremo rival.



Su consistencia y su excelente lectura de juego lo han convertido en un titular en el equipo universitario, pero sin terminar de despegar en la élite del futbol mexicano.



Su perfil de marcador clásico, más destructor que generador, podría ser interesante para Javier Aguirre, aunque no es el más espectacular y las posibilidades lucen bajas.

8. Brian García

Leon v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fiel a la escuela de Pachuca, Brian García es un lateral con un despliegue físico notable y una vocación de ida y vuelta constante. Se ha mantenido como una pieza regular en los Tuzos, aportando velocidad y profundidad por toda la banda derecha.



Es un jugador enérgico que nunca da un balón por perdido y que siempre busca ser una opción de pase para sus compañeros.



Para dar el salto definitivo a la selección mexicana, García necesita pulir su toma de decisiones en el último tercio de la cancha.

7. Ricardo Chávez

CF Monterrey v New York Red Bulls - Leagues Cup Phase One | Joe Robbins/ISI Photos/GettyImages

El lateral de Monterrey se ha establecido como un jugador muy completo y experimentado en la Liga MX. Chávez combina de buena manera la solidez defensiva con una participación inteligente en el ataque, destacando por su buen golpeo de balón y su capacidad para sumarse por sorpresa.



Aunque no ha tenido un proceso constante que le abra la puerta de la selección, su gran nivel en uno de los clubes más potentes del país lo mantiene como una opción viable.

6. Alan Mozo

Guadalajara v Charlotte FC - Leagues Cup Phase One | David Jensen/GettyImages

El lateral de las Chivas sigue siendo uno de los mejores generadores de juego ofensivo desde la banda en toda la Liga MX. La calidad de sus centros es su marca registrada, siendo un arma letal para los delanteros del Guadalajara. Cuando Mozo está inspirado, es un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido con sus constantes proyecciones y asistencias.



Las dudas sobre su faceta defensiva siempre lo han acompañado, pero ha mostrado una mayor madurez y compromiso en esa área. Para Aguirre, Alan Mozo representa una opción ideal para buscar un gol o para desatascar partidos contra rivales que se encierran atrás.

5. Rodrigo Huescas

Mexico v South Korea - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El talentoso futbolista del Copenhague era una de las grandes esperanzas de México para esta posición. Su dinámica, su polivalencia para jugar como lateral o extremo y su experiencia en la Champions League lo perfilaban como un candidato ideal. Sin embargo, la reciente rotura de ligamentos que sufrió ha sido un golpe durísimo para sus aspiraciones mundialistas.



Con un tiempo de recuperación tan prolongado, su participación en la Copa del Mundo de 2026 se ve muy comprometida. Es una carrera contra el tiempo que parece casi imposible de ganar.



Su caso es una verdadera lástima para la selección, que pierde a un jugador con un potencial europeo enorme justo en la recta final del proceso.

4. Julián Araujo

Bournemouth v Real Sociedad - Pre-Season Friendly | Michael Steele/GettyImages

Tras su primer año en la Premier League, todo parecía indicar que Julián Araujo se convertiría en un fijo de la selección mexicana rumbo al Mundial; sin embargo, hoy en día está casi borrado del Bournemouth y ya no es convocado.



Lo que pase de aquí al cierre de temporada será crucial para saber si podrá subirse al barco y competir por la titularidad, algo que no luce muy cercano, pero que es imposible de descartar.

3. Kevin Álvarez

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Tras un periodo de irregularidad, Kevin Álvarez busca recuperar su mejor versión en el América para volver a ser el lateral dominante que fue. Su talento es indiscutible: posee velocidad, técnica y la capacidad de ser determinante en ambas áreas. Cuando está en forma, es uno de los jugadores más completos en su posición en todo el fútbol mexicano.



El tiempo se agota y necesita un cierre de año espectacular para reafirmar su candidatura, pero su último llamado lo pone en plena competencia para ir al Mundial.

2. Israel Reyes

Mexico v Dominican Republic - Gold Cup 2025 | Shaun Clark/GettyImages

Si bien su posición natural es la de defensa central, Israel Reyes ha demostrado en el América y en la selección una notable capacidad para cumplir como lateral derecho.



Su inteligencia táctica, su buen juego aéreo y su calidad para salir con el balón controlado le permiten adaptarse a esa posición sin problemas, ofreciendo una variante más defensiva y con mejor salida desde el fondo.



Esta polivalencia es su mayor argumento para estar en el Mundial. Javier Aguirre valora enormemente a los jugadores que pueden cubrir más de un puesto, y Reyes encaja a la perfección en ese molde; podría ser el gran elegido, pese a sus últimas ausencias.

1. Jorge Sánchez

Mexico v South Korea - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El experimentado defensor es una de las apuestas más seguras para Javier Aguirre. Su regreso a la Liga MX para jugar en Cruz Azul, tras su paso por el fútbol europeo con el Ajax y el Porto, le ha devuelto la regularidad.



Sánchez es un competidor nato, un marcador intenso y con una vasta experiencia internacional, incluyendo Qatar 2022.



Mientras otros destacan por su ataque, la principal virtud de Sánchez es su fiabilidad defensiva y su jerarquía. El Vasco Aguirre sabe que con él tiene un jugador que podría competir momentos de máxima presión.