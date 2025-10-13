Las opciones de laterales izquierdos de la selección de Estados Unidos – rankeados

La selección de Estados Unidos tiene su boleto en mano para el Mundial 2026, ya que es una de las anfitrionas junto a México y Canadá, sin embargo, se han estado preparando para poder dar un buen papel, tras haber llevado a cabo choques de la Liga de Naciones, Copa Oro y amistosos.



A menos de un año para arrancar la justa mundialista, la situación no ha sido sencilla para el técnico argentino Mauricio Pochettino, ya que ha recibido muchas críticas por la falta de resultados, además también ha sido señalado por dejar fuera en muchas ocasiones a hombres relevantes que militan en el Viejo Continente como Christian Pulisic, Giovanni Reyna y Weston McKennie.



El seleccionador ha tratado de rejuvenecer a la plantilla, aparte ha dado oportunidad a elementos que militan en la MLS, pero aún no alcanza para dejar una buena imagen, aunque todavía tiene tiempo para ello.



Sobre los laterales izquierdos con los que cuenta, está claro que el timonel ya tiene claro quién será su titular indiscutible, así que el resto están luchando por convertirse en el relevo natural.



Aquí están las opciones de lateral izquierdos, rankeados, del Team USA:

5. Haji Wright

Haji Wright | Omar Vega/GettyImages

No ha logrado ganarse el puesto de titular en partidos oficiales ni amistosos, incluso sólo ha disputado dos duelos entrando de cambio.



Con 27 años, el defensor del Coventry City tiene pocas posibilidades de ganarse un lugar en el Mundial.



Tiene la experiencia de haber acudido a Qatar 2022, donde jugó un encuentro, así como de tener experiencia europea tras estar allá desde el 2017 participando en la Bundesliga, Eredivisie, Superliga Danesa, Superliga Turca y la EFL Championship.

4. DeJuan Jones

DeJuan Jones | Andrea Vilchez/ISI Photos/USSF/GettyImages

Suma apenas diez apariciones con Las Barras y Las Estrellas, así como una titularidad en el último año.



Toda su carrera se ha mantenido en Estados Unidos, mas eso no ha importado para que Pochettino lo tenga en el radar.



Sumado a ello, el elemento del San José Earthquakes tiene la facilidad de que puede desempeñarse por cualquiera de las dos bandas, dando opciones al estratega. Brilla por su habilidad para lanzarse al frente y encarar mano a mano a los rivales.

3. Joe Scally

Joe Scally | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Su papel principal es como lateral derecho, pero el entrenador también lo ha probado en el lado contrario, lo que habla de las posibilidades de tenerlo en cuenta para hacer dicho rol en algún caso necesario.



El defensor del Borussia Mönchengladbach de Alemania es fuerte físicamente, rápido y cuenta con proyección ofensiva porque puede aparecer como interior.

2. John Tolkin

John Tolkin | Omar Vega/USSF/GettyImages

Por lo visto hasta el día de hoy, el defensor del Holstein Kiel de Alemania es la segunda opción para ocupar dicho puesto.



Es veloz, con proyección ofensiva hacia su banda, además de un gran asistidor. No por eso deja descuidar su papel principal que es defender porque suele ser agresivo en el mano a mano, sirviendo también de apoyo al resto de sus compañeros.

1. Max Arfsten

Max Arfsten | Omar Vega/GettyImages

El puesto lo tiene totalmente asegurado el futbolista del Columbus Crew, que ha sido el inamovible en los planteamientos de Pochettino durante la Copa Oro, Nations League y amistosos, brindando buenos resultados, ya que es aguerrido, sabe pisar el área rival y es bueno para defender.



Se caracteriza por ser regateador, generar ocasiones de gol, veloz y porque cuenta con cualidades ofensivas porque también puede erigirse como extremo y él mismo se describe como ambidiestro con facilidad para jugar en ambos lados.



Pese a llevar apenas 13 partidos con el Team USA, les tiene la partida ganada a sus compañeros.