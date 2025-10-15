Las opciones de mediocampistas de la selección de Estados Unidos - rankeados

La base de un equipo sólido siempre será el mediocampo, que sin menospreciar a ninguna otra posición, esta te da el equilibrio que necesita un equipo para sobresalir, justo lo que quiere la Selección de Estados Unidos para enfrentar la Copa del Mundo 2026 de la FIFA en donde fungirá como anfritriona.

Sin lugar a dudas un referente histórico del mediocampo norteamericano es Landon Donovan, futbolista que hizo y deshizo con su selección y con los clubes en donde militó, pero la hora del cambio ha llegado y hay que abrirle paso a nuevos futbolistas para sacar este barco a flote.

Estados Unidos ha exportado una gran cantidad de hombres al futbol del Viejo Continente, mismos que hoy buscan ganarse un lugar en clubes como el Atlético de Madrid, el Lyon, el Bournemouth y algunos otros.

En la siguiente lista nombramos a los mediocampistas que tienen altas posibilidades de meterse en la lista final de convocados gracias a su gran desempeño o a su crecimiento como futbolistas.

5. Johnny Cardoso

Atletico Madrid v Elche - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Sufrió una lesión al arranque de la temporada de LaLiga, pero ha vuelto y todo apunta a que si bien no será titular indiscutible, sí verá minutos recuerrentemente. Acaba de llegar al Atlético procedente del Real Betis y tiene un gran futuro.

4. Luca de la Torre

San Diego FC v Colorado Rapids | Sean M. Haffey/GettyImages

Podría estar solo unos meses en el San Diego FC, pero la realidad es que sus primeras impresiones han sido de lo mejor. Llegó del Celta de Vigo y en 35 partidos disputados logró marcar 5 goles, a la espera de lo que suceda en los playoffs de la MLS.

3. Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps FC v San Jose Earthquakes | Rich Lam/GettyImages

Tiene 143 partidos con los Whitecaps y es titular recurrente en el equipo. No ha tenido los llamados suficientes para demostrar de qué está hecho, pero podría colarse para representar a su selección el año entrante.

2. Tanner Tessmann

FC Utrecht v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Si bien este hombre gusta de aparecer desde atrás de medio cancha, es un futbolista que logra hacer goles. Justo ahora lleva dos anotaciones en apenas 9 partidos disputados entre Ligue 1 y Europa League.

1. Tyler Adams

Bournemouth v Newcastle United - Premier League | Nigel French/Allstar/GettyImages

Jugar en la Premier League, aunque sea en un equipo de poco renombre, siempre te dará un extra a la hora de jugar. Jugó Copa Oro y algunos amistosos este año con las Barras y las Estrellas. Seguro estará en la Copa del Mundo.

