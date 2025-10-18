Las opciones de mediocampistas de la selección mexicana - rankeados

A medida que se acerca el Mundial 2026, la competencia interna en la selección mexicana se intensifica, especialmente en el mediocampo, donde Javier Aguirre cuenta con una baraja de futbolistas con distintos perfiles.



Desde recuperadores incansables y creadores de juego, hasta volantes de ida y vuelta y jóvenes promesas que empujan con fuerza. Esta diversidad es una gran noticia para El Vasco, que podrá armar una sala de máquinas versátil y competitiva.

El rendimiento en la recta final hacia el torneo será el juez definitivo para decidir quiénes integrarán la lista final. La regularidad en sus clubes, la jerarquía internacional y la capacidad de adaptarse a las exigencias tácticas de Aguirre serán cruciales para ganarse un boleto al Mundial.

En Sports Illustrated, desglosamos y clasificamos a los principales candidatos para ocupar un lugar en la media cancha de la selección de México.

10. Carlos Rodríguez

Charly Rodríguez ha tenido un espectacular inicio en el Apertura 2025 con Cruz Azul, torneo en el que ha destacado por su llegada al área y su cuota goleadora. Es un interior con una técnica privilegiada, visión de juego y una gran capacidad para asociarse.



Rodríguez es un habitual en las convocatorias de Javier Aguirre y su excelente momento de forma lo posiciona como uno de los favoritos para asegurar un lugar.

9. Obed Vargas

El mediocampista del Seattle Sounders ha tenido una temporada de consagración en la MLS, siendo nombrado el mejor jugador en la prestigiosa lista "22 Under 22" de la liga.



Con 20 años, se ha establecido como una pieza clave en su equipo y se convirtió en el primer mexicano en lograr dicha distinción. Es un volante de contención con una gran capacidad para recuperar balones y distribuirlos con criterio.



Su juventud y su falta de un proceso largo con la selección mayor lo colocan un paso por detrás, pero su impresionante temporada en Estados Unidos lo ha puesto de lleno en el radar de Aguirre.

8. Elías Montiel

El canterano de Pachuca es uno de los recuperadores con mayor proyección de la Liga MX. A sus 19 años, ya sabe lo que es competir a nivel internacional, habiendo ganado el Balón de Bronce en la Copa Intercontinental 2024 tras la final contra el Real Madrid.



Es un mediocentro de gran despliegue físico, tácticamente muy inteligente y con buena salida de balón, pero sin presencia en la selección mayor.



Montiel es parte de la nueva camada de futbolistas que piden paso; sin embargo, se mantiene como una de las apuestas a futuro de Javier Aguirre, un jugador que podría ser la sorpresa en la contención.

7. Luis Romo

El fichaje de Luis Romo por las Chivas a principios de 2025 le dio un nuevo impulso a su carrera. Es un mediocampista box-to-box por excelencia, con una capacidad única para pisar ambas áreas. Su zancada, su llegada desde segunda línea y su experiencia en la selección nacional son sus principales cartas de presentación.



Romo es un jugador de la plena confianza de Aguirre y ha sido un habitual en el proceso. Aunque la competencia ha aumentado, su perfil de todoterreno le ofrece al "Vasco" una variante que pocos jugadores pueden dar.

6. Erik Lira

El motor de Cruz Azul se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros defensivos de la Liga MX. Este 2025 ha sido un año de éxitos para Lira, ganando la Copa de Campeones de la Concacaf con su club y levantando la Copa Oro y la Liga de Naciones con la selección mexicana.



Es un recuperador incansable, tácticamente muy ordenado y con un gran liderazgo. Aunque su perfil es principalmente destructor, su fiabilidad lo convierte en un candidato muy serio para la lista final.

5. Erick Sánchez

Le ha costado trabajo, pero hoy es un hombre importante en América y constante en la selección mexicana. Erick Sánchez juega como un doble contención o mediapunta, destacando por su lectura de juego, distribución y llegada al área rival.



Su gran nivel en el equipo más exigente de México y sus constantes convocatorias a la selección lo perfilan como uno de los interiores titulares para el Mundial. Es un jugador que ha alcanzado una madurez notable y que aporta un equilibrio perfecto entre defensa y ataque.

4. Marcel Ruiz

Marcel Ruiz ha explotado definitivamente en 2025. Su brillante actuación en la Copa Oro, donde fue clave en la final con una asistencia, despertó el interés de Europa y hoy es visto en Toluca como un volante ofensivo con una enorme capacidad para encontrar espacios en defensas rivales y generar peligro constante.



Aunque su salida al fútbol europeo no se ha concretado, su nivel en la Liga MX y en la selección lo confirman como una de las piezas más creativas con las que cuenta Aguirre. Es el "diez" moderno que el Tri necesita, un jugador diferente, capaz de romper líneas con un pase o una conducción.

3. Orbelín Pineda

El Maguito sigue siendo un jugador fundamental en el AEK Atenas de Grecia, donde se mantiene como titular indiscutible. Su polivalencia para jugar como interior, mediapunta o incluso extremo lo convierte en un futbolista sumamente útil para cualquier entrenador.



Para Javier Aguirre, Orbelín es un jugador de probada calidad y experiencia en Europa. Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones y su incansable entrega en el campo le aseguran un lugar en la consideración del técnico.

2. Gilberto Mora

La gran joya del fútbol mexicano. Con apenas 17 años, el mediocampista ofensivo de Xolos de Tijuana ya es una realidad en la Liga MX y una pieza clave en las selecciones menores. Su talento para encontrar espacios, su visión de juego y su capacidad para marcar goles lo han puesto en la mira del fútbol europeo. Este 2025 ha sido un año de consolidación y crecimiento exponencial para Gilberto Mora.



Aunque su juventud podría ser un factor, su talento descarado lo convierte en un candidato sorpresivo que podría colarse en la lista final. Su inclusión dependerá de si Javier Aguirre decide apostar por un revulsivo diferente y con un potencial enorme, capaz de romper un partido en los minutos finales.

1. Edson Álvarez

El capitán y líder indiscutible de esta generación. Su fichaje por el Fenerbahce de Turquía, buscando más minutos de juego de cara al Mundial, ha sido un movimiento complicado; sin embargo, con la playera del Tricolor sigue figurando como pieza clave.



No hay ninguna duda de que Edson Álvarez es el corazón del mediocampo de Javier Aguirre. Su capacidad de recuperación, su liderazgo, su juego aéreo y su mejorada salida de balón lo convierten en un mediocentro de élite mundial. Es el primer nombre en la lista y el jugador sobre el cual se construirá el equipo en la Copa del Mundo de 2026.