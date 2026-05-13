Las opciones de Monterrey para el banquillo de cara al verano

Luego de su peor semestre en dos décadas, los cambios dentro del Monterrey han iniciado con fuerza. El cuadro del norte del país ya ha dado salida a jugadores, cuerpo técnico y parte de la directiva encargada de la gestión deportiva en cuestión de días.

Ahora que el club ya tiene una nueva gerencia firmada, dentro de Rayados comenzará el armado del equipo para el corto plazo. La prioridad hoy mismo es la firma del siguiente técnico para el conjunto regio. En este momento, hay cuatro nombres en la carrera final.

HAY OPCIONES 🔵



En Monterrey tienen claro que Matías Almeyda es la prioridad para liderar el nuevo proyecto rumbo al Apertura 2026, pero la directiva ya prepara alternativas por si la negociación no avanza.



👀 Antonio Mohamed gusta para otra etapa, aunque su gran momento con… pic.twitter.com/0cGnwP05Ww — Futbol Total (@futboltotal) May 12, 2026

1. Matías Almeyda

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El argentino es el hombre fuerte que tiene en la mesa el cuadro regio. Ya hay gestiones formales en marcha por su fichaje. La semana anterior la nueva dirección deportiva de Monterrey tuvo una reunión directa con él. Si bien no se cerró el movimiento, sí se ha avanzado en términos personales como en el proyecto deportivo. Hay optimismo dentro de Rayados.

2. Antonio Mohamed

Pachuca v Toluca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Antonio Mohamed parte como la segunda opción. Luego de ganarlo todo, el argentino es dueño de su destino. Tiene una clausula de salida con Toluca que puede activar cuando a él le plazca la gana. Se entiende que la directiva de Monterrey ya ha informado al entrenador que estaría felices de llevarle de regreso al club este verano.

3. Robert Dante Siboldi

Queretaro v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Otro multi ganador dentro de la Liga MX. En el caso de Siboldi, no ha habido contacto con el técnico. El movimiento sólo tendría sentido siempre y cuando en Rayados no sean capaces de firmar a Almeyda o a Mohamed.

4. Nicolás Larcamón

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El contendiente final. A diferencia de los tres pasados, Nicolás no sabe lo que es ganar títulos dentro de la Liga MX. Esto le pone en el fondo de la carrera. Además, viene de salir por la puerta de atrás con Cruz Azul, donde dejó más dudas que certezas.