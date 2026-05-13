Las opciones de Monterrey para el banquillo de cara al verano
Luego de su peor semestre en dos décadas, los cambios dentro del Monterrey han iniciado con fuerza. El cuadro del norte del país ya ha dado salida a jugadores, cuerpo técnico y parte de la directiva encargada de la gestión deportiva en cuestión de días.
Ahora que el club ya tiene una nueva gerencia firmada, dentro de Rayados comenzará el armado del equipo para el corto plazo. La prioridad hoy mismo es la firma del siguiente técnico para el conjunto regio. En este momento, hay cuatro nombres en la carrera final.
1. Matías Almeyda
El argentino es el hombre fuerte que tiene en la mesa el cuadro regio. Ya hay gestiones formales en marcha por su fichaje. La semana anterior la nueva dirección deportiva de Monterrey tuvo una reunión directa con él. Si bien no se cerró el movimiento, sí se ha avanzado en términos personales como en el proyecto deportivo. Hay optimismo dentro de Rayados.
2. Antonio Mohamed
Antonio Mohamed parte como la segunda opción. Luego de ganarlo todo, el argentino es dueño de su destino. Tiene una clausula de salida con Toluca que puede activar cuando a él le plazca la gana. Se entiende que la directiva de Monterrey ya ha informado al entrenador que estaría felices de llevarle de regreso al club este verano.
3. Robert Dante Siboldi
Otro multi ganador dentro de la Liga MX. En el caso de Siboldi, no ha habido contacto con el técnico. El movimiento sólo tendría sentido siempre y cuando en Rayados no sean capaces de firmar a Almeyda o a Mohamed.
4. Nicolás Larcamón
El contendiente final. A diferencia de los tres pasados, Nicolás no sabe lo que es ganar títulos dentro de la Liga MX. Esto le pone en el fondo de la carrera. Además, viene de salir por la puerta de atrás con Cruz Azul, donde dejó más dudas que certezas.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.