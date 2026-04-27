Las opciones de Monterrey para próximo técnico del equipo

El Monterrey ha firmado su peor torneo en los últimos 18 años. El equipo fue exhibido de forma temprana en la CONCACAF, y no ha conseguido al menos pelear hasta las últimas jornadas el boleto a la liguilla.

Si bien no es el primer responsable, es un hecho que el entrenador interino, Nicolás Sánchez tiene su grado de responsabilidad. Siendo el caso, es casi imposible que el técnico siga al frente del club de Liga MX, a tal grado que los del norte del país ya tienen 4 opciones para el banquillo en el corto plazo.

HAY LISTA 📝



Monterrey ya busca nuevo timonel y todo parece indicar que serán 4 las opciones en mente.



💥 La información sale desde Felipe Galindo de RG La Deportiva, señalando que ‘no hay nadie más adelante que otro, pero ya hablaron con todos’.



¿A quién te gustaría en el… pic.twitter.com/kEhRJQDvjb — Futbol Total (@futboltotal) April 26, 2026

1. Matías Almeyda

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Luego de romperse su ciclo con el Sevilla, Almeyda está en vías de regresar a la Liga MX. Hoy es el nombre que más gusta en Monterrey, tiene un pasado ganador en México y lo ha hecho de forma competente fuera del país. La complicación para los regios es el gusto que también tiene en Cruz Azul por el entrenador.

2. Martín Anselmi

FBL-BRA-FLUMINENSE-BOTAFOGO | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

Si bien no ganó nada en la Liga MX, Anselmi sí dejó una huella dentro del fútbol local. Su Cruz Azul desarrollaba un fútbol poco común en México. Ahora, luego de su salida de Botafogo, navega dentro de la agencia libre y el regresar al territorio tricolor le parece tentador.

3. Miguel Herrera

United States v Costa Rica - Gold Cup 2025: Quarter Finals | Stephen Maturen/GettyImages

Si bien hace mucho tiempo que no gana nada, e incluso dejó a Costa Rica fuera de la Copa del Mundo, la vía de Miguel Herrera está viva. Es un hombre que sabe lo que es dirigir a Monterrey y que conoce el fútbol local como la palma de su mano. Hoy, no es el mejor valorado.

4. Hernán Crespo

Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

El único sin conocimiento de la Liga MX, pero que tiene un paso por Argentina y Brasil que avalan su candidatura. Está en el fondo de la lista precisamente por su desconocimiento del balón en México, pero, no significa que sea una mala opción.