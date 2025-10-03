Mercado de fichajes: el Manchester United va por Dibu Martínez nuevamente; Olmo, Konaté, Bernardo Silva y más

El mercado de fichajes para los clubes europeos no cesa. Y es que más allá de tener o no abierta la ventana de arribos y salidas de futbolistas, se analizan a todos los jugadores de manera constante.

Los grandes clubes del continente buscan constantemente mejorar sus plantillas, con la intención de generar competencia interna, aguardando las oportunidades para incorporar o desprenderse de aquellos jugadores que no suman tantos minutos y puedan revalorizarse en otro lugar.

Estos son los rumores sobre posibles arribos y salidas en las diferentes ligas de Europa. Jugadores muy importantes como Eric García, Dibu Martínez, Konaté y Olise son solo algunos de los protagonistas del día.

Premier League

Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El Manchester United está listo para ir a la carga por el portero argentino del Aston Villa, Emiliano Martínez, en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Football Insider)

Además, el mismo Manchester United y también el Tottenham tienen en la mira al centrocampista del Brentford, Yehor Yarmoliuk. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea podría fichar al central de la Juventus, Gleison Bremer, en enero, considerando que su cláusula de rescisión de 60 millones de euros (52,3 millones de libras, 70,4 millones de dólares) lo convierte en una verdadera oportunidad de mercado. Tanto el Manchester United como el Liverpool admiran al internacional brasileño. (Fuente: Flashscore)

El Liverpool aún no ha decidido el futuro del lateral izquierdo Andy Robertson, cuyo contrato en Anfield expira al final de la temporada. (Fuente: Rousing The Kop)

La Liga

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Salado/GettyImages

El Bayern Munich está dispuesto a retomar su interés en el centrocampista del Barcelona, Dani Olmo, quien podría verse obligado a abandonar Cataluña debido a los conocidos problemas financieros del club. (Fuente: Fichajes)

El Sevilla está analizando firmemente ofertar por el argentino Rodrigo Garro, hoy una de las principales figuras del Corinthians, y líder afuera de la cancha también para la torcida del club de Brasil. Su contrato vigente y la proyección internacional incrementan el valor de una futura venta. Corinthians podría asegurar una importante inyección económica si decide negociar. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid pone sus ojos en el austríaco David Affengruber, futbolista en franco crecimiento del Elche. El conjunto rojiblanco busca un central joven, con proyección y ya adaptado a LaLiga. Además, encaja en ese perfil y, con contrato hasta 2026, representa una oportunidad de mercado. (Fuente: Fichajes)

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

El Real Madrid se mete en la puja por Aleksandar Pavlovic. El joven mediocampista alemán es uno de los nombres que gusta a Xabi Alonso para el mediocampo Blanco. El principal obstáculo será el precio que el Bayern exigirá y también la competencia del Manchester City. (Fuente: Fichajes)

Serie A

Mateo Pellegrino of Parma Calcio celebrates after scoring a... | Nicolò Campo/GettyImages

El Nottingham Forest, el Tottenham y el West Ham United se agregan a una larga lista de admiradores del delantero del Parma, el argentino Mateo Pellegrino, tras el impresionante inicio de temporada del jugador de 23 años. (Fuente: Tuttosport vía ParmaLive)

Ligue 1

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Image Photo Agency/GettyImages

Los agentes del centrocampista del Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, han ofrecido sus servicios al Arsenal, el Manchester City, el Bayern Múnich y el Real Madrid, pero la preocupación por su precio (105.6 millones de dólares) impidió cualquier avance. (Fuente: Defensa Central)

Bundesliga

Villarreal CF v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Aitor Alcalde/GettyImages

El Bayern Múnich se encuentra entre los equipos interesados que buscan al centrodelantero de la Juventus, Vlahović, quien podría estar disponible en enero por tan solo 17,6 millones de dólares, por lo cual podría ser una de las joyitas del mercado invernal (Fuente: Calciomercato.it)

El Bayern Múnich ha intensificado su seguimiento de Marc Guehi, central del Crystal Palace que termina contrato al final de la temporada y podría llegar en enero a un precio reducido. No es solo el Bayern Múnich quien está atento. El Liverpool, el Chelsea y el Real Madrid también figuran como competidores por Guehi, aunque podrían no tener la ventaja del jugador libre. (Fuente: Fichajes)

Primeira Liga

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Bernardo Silva podría estar viviendo los últimos meses de su etapa en el Manchester City. Con contrato hasta junio de 2026, su futuro apunta a un posible regreso a Portugal, más precisamente al Benfica que dirige José Mourinho. El centrocampista, con 31 años y más de 400 partidos en el City, se ha convertido en una pieza clave para Pep Guardiola. Sin embargo, la tentación de volver a casa crece, más aún luego de haberlo ganado todo con los Blues. (Fuente: Fichajes)

