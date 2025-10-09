Las opciones de portero de la selección de Estados Unidos - rankeados

La posición de portero ha sido históricamente una fortaleza de la selección estadounidense, que tiene a leyendas como Tim Howard, Brad Friedel y Kasey Keller que brillaron en Europa entre muchos otros que han dado prestigio a la posición. Sin embargo, para el Mundial 2026, el guardameta titular sigue siendo una incertidumbre.

Bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, no hay un titular definido, y la competencia se centra en jugadores con minutos limitados en Europa o fijos en la Major League Soccer. La Copa de Oro 2025 y los amistosos recientes han intensificado la lucha, con énfasis en la distribución con los pies y la solidez en alta presión.

La convocatoria final se anunciará en primavera de 2026, donde serán tres porteros en una lista de 26 jugadores.

Basado en convocatorias recientes, rendimiento en clubes y lo que se proyecta: Matt Freese va como favorito para titular (se adueñó del arco en la Copa Oro 2025), Matt Turner como contendiente principal y un tercero entre Steffen o Schulte.

En la siguiente lista nombramos a los guardametas que tienen posibilidades a falta de algunos meses.

5. Ethan Horvath

Ethan Horvath | Michael Regan/GettyImages

Con 30 años el portero del Sheffield Wednesday de la Segunda División de Inglaterra fue parte de Qatar 2022.



En el último año ha tenido un rendimiento irregular, pero su experiencia lo mantiene en el radar como opción de emergencia.

4. Zack Steffen

Zack Steffen | Harry How/GettyImages

Cuenta con experiencia en Europa con equipos como Manchester City y Feyenoord, regresó a la MLS en 2025 con el Colorado Rapids tras su paso por la Serie B con Spezia.



Se encuentra en la pelea por el tercer puesto, destacado en amistosos de enero 2025.

3. Patrick Schulte

Patrick Schulte | Casey Sykes/GettyImages

Con 25 años el portero del Columbus Crew cuenta con excelente juego de pies.



Podría ser una de las opciones como tercer portero dado su buen rendimiento en MLS 2025.

2. Matt Turner

Matt Turner | Mitchell Leff/GettyImages

El portero de 32 años del New England Revolution fue el titular en Qatar 2022 y Nations League.



Regresó a MLS en agosto 2025 tras lesiones y falta de minutos en Lyon (cedido). Necesitará consistencia para recuperar el puesto.

1. Matt Freese

Matt Freese | Ben Jackson/USSF/GettyImages

El portero de 27 años del New York City FC es el actual titular provisional tras brillar en la Copa de Oro 2025. Sólido en distribución y en duelos aéreos.



Tiene amplia experiencia en MLS, pero no cuenta con experiencia europea de élite.