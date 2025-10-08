Las opciones de Xabi Alonso para reemplazar a Huijsen en la defensa del Real Madrid

Cuando el parón de selecciones venía transcurriendo con cierta normalidad, una noticia sacudió a las oficinas del Real Madrid desde la concentración de la selección española de Luis de La Fuente: la lesión de Dean Huijsen.

"Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid. El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación. En lugar de Dean Huijsen se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte".



Con ese comunicado, la RFEF informaba la baja del marcador central del Real Madrid, agregando que sería una fatiga muscular el diagnóstico primario.

A la espera de saber cuántos días estará de baja, analizamos en SI Fútbol las diferentes opciones que tiene Xabi Alonso para su reemplazo. ¿Puede mantener la línea de 4 ante una baja tan sensible? ¿Vuelven los 3 centrales? ¿Qué rol puede tener Tchouaméni? Veamos.

Raúl Asencio

Con Carlo Ancelotti, por emergencia y rendimiento, terminó siendo titular la temporada pasada. Ante la llegada del propio Huijsen y la reaparición de Militão, es el primer suplente en el banquillo para cualquiera de los dos mencionados. Además, también ha jugado de lateral en algunas ocasiones.

Aurelien Tchouaméni

El cerebro de Xabi Alonso dentro del campo. Según dónde se pare el francés, es la disposición en el verde césped para los dirigidos por el Tolosarra. Buen primer pase, gran anticipo y golpeo de cabeza. El riesgo de dejarlo como central en una línea de 4 es perderlo en la mitad de la cancha y desproteger esa zona neurálgica.

David Alaba

Al austríaco le cuesta hilvanar continuidad de partidos por sus lesiones, y ya se habla que no renovará su contrato, que finaliza en junio 2026. Pero mientras tanto, es una alternativa para el entrenador, que podría disponer de él como segundo marcador central, siendo Militão el que se pare por derecha y así tener a un perfil zurdo en el lugar correcto del campo.

Tchouaméni - Alaba (línea de tres centrales y dos carrileros)

Los dos juntos podrían lograr que el equipo juegue con tres centrales y dos carrileros (Valverde y Carreras, por ejemplo). Es algo que Xabi utilizó mucho más en el Mundial de Clubes que en La Liga, pero ante una emergencia, le daría versatilidad con Tchouameni siendo líbero y también pívot, con Militao y Alaba a sus costados.

Vale recordar que, para lamento del propio DT, Antonio Rudiger sigue lesionado y estará aún dos meses más fuera del terreno de juego.

