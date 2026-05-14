Las opciones en la central para el Liverpool ante la inminente salida de Ibrahima Konaté

Al Liverpool le espera otro mercado de fichajes de verano crucial, en su intento por apagar un incendio que no deja de crecer.

Tras gastarse más de 600 millones de dólares en fichajes el año pasado, los Reds se encuentran con una plantilla más reducida que en esta misma época la temporada pasada, y al final de una campaña desastrosa se tomarán medidas para reforzar varias líneas del equipo.

Una de las posiciones que requiere un cambio radical es la de central, sobre todo ante la posible salida de Ibrahima Konaté de Anfield este verano sin costo alguno. A pesar de que el francés ha insinuado una posible renovación de contrato, un informe reciente sugiere que las negociaciones siguen estancadas y que la renovación parece cada vez más improbable.

Si Konaté se marcha, el Liverpool solo contará con el veterano Virgil van Dijk, el propenso a las lesiones Joe Gómez y el precoz dúo formado por Giovanni Leoni y Jérémy Jacquet como especialistas en esa posición, lo que les obligará a acudir al mercado de fichajes para reforzar y dar profundidad a una posición problemática.

Aquí están los siete posibles objetivos para el puesto de central de los Reds.

1. Micky van de Ven

Micky van de Ven podría sumarse a las filas de los Reds | John Walton - PA Images/GettyImages

Los clubes que se interesan por Micky van de Ven estarán deseando que la inesperada lucha por el descenso del Tottenham Hotspur termine con el descenso a la Championship. Los Lilywhites se verán desmantelados en el mercado de verano si no logran evitar el descenso, aunque el valor de Van de Ven se verá menos afectado por las dificultades de los Spurs que el de muchos de sus compañeros.



El Liverpool es uno de los clubes que se interesará por el holandés independientemente de la situación del Tottenham en la Premier League, ya que la velocidad fulgurante, el físico, la edad y el hecho de ser zurdo de Van de Ven lo convierten en un objetivo ideal. Lejos de los Spurs, el jugador de 25 años debería tener la oportunidad de rendir a un nivel más constante.



Es poco probable que Van de Ven salga barato en cualquier circunstancia, pero cuenta con el físico y, lo que es crucial para el Liverpool, la experiencia contrastada en la Premier League necesaria para mejorar de inmediato una zaga en problemas.

2. Luka Vušković

Luka Vušković ha alcanzado su máximo potencial en Alemania | picture alliance/GettyImages

El Liverpool ya cuenta con dos promesas en el centro de la defensa, pero la oportunidad de fichar a Luka Vušković podría resultar demasiado tentadora como para dejarla pasar. El defensa del Tottenham ha estado cedido en el Hamburgo durante la presente temporada y ha sido absolutamente fundamental para la permanencia del equipo en la Bundesliga, disputando 29 partidos, marcando seis goles y siendo elegido Novato del Mes en cuatro ocasiones distintas.



Considerado uno de los jóvenes más prometedores del mundo con solo 19 años, Vušković se ha ganado el reconocimiento por su serenidad, su físico y su dominio en el juego aéreo, además de una creciente reputación como goleador en jugadas a balón parado. Una asombrosa chilena en diciembre, que ganó el premio al Gol del Mes de la Bundesliga, puso en la vitrina su clase técnica.



Una vez más, el posible descenso del Tottenham influirá en cualquier posible fichaje, y el Liverpool no sería el único interesado en el internacional croata. Sin embargo, pase lo que pase, será un fichaje caro, y es posible que los Reds busquen un perfil con más experiencia este verano.

3. Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke es otro neerlandés que está en la mira del Liverpool | NurPhoto/GettyImages

Aunque el Liverpool no se fijara en Van de Ven, podría dar la bienvenida a otro nuevo miembro al creciente contingente holandés en Merseyside. Jan Paul van Hecke es un internacional neerlandés consolidado que ha brillado en el Brighton & Hove Albion durante las últimas tres temporadas, donde ha ido forjándose una reputación como central con buen manejo del balón.



La habilidad técnica de Van Hecke le permite sin duda dar el salto a la élite europea, pero el jugador de 25 años también merece reconocimiento por sus excelentes actuaciones defensivas. Solo los dos primeros clasificados de la Premier League han encajado menos goles que el Brighton esta temporada, y eso se debe en gran parte a Van Hecke.



Su imponente físico lo convierte además en una amenaza indiscutible a balón parado, con seis participaciones en goles solo en la Premier League esta temporada. El defensa neerlandés cumple muchos de los requisitos de los Reds.

4. Marcos Senesi

Marcos Senesi estará disponible como agente libre este verano | James Gill - Danehouse/GettyImages

Si el Liverpool busca un fichaje rentable, no tiene más que fijarse en Marcos Senesi, del Bournemouth. Es cierto que este jugador de 29 años no encaja en el perfil típico que suelen buscar los Reds en el mercado, pero estará disponible como agente libre al término de una temporada increíblemente productiva.



Senesi se ha convertido en el líder del Bournemouth en una defensa que fue saqueada por los grandes clubes el verano pasado (entre ellos el Liverpool, al fichar a Milos Kerkez). Sin embargo, las salidas de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi no han afectado a los Cherries, en gran parte gracias a las llamativas actuaciones de Senesi.



Las 11,4 contribuciones defensivas por cada 90 minutos del argentino son las segundas más altas de la división entre los centrales, mientras que solo cuatro defensas han logrado más participaciones en goles de la Premier League esta temporada. También lidera la plantilla del Bournemouth en pases precisos por cada 90 minutos.



Un jugador polivalente en el corazón de la defensa, Senesi podría ser una solución a corto plazo para los problemas de profundidad de la plantilla y la falta de experiencia en la Premier League.

5. Castello Lukeba

Castello Lukeba es una de las más grandes promesas del fútbol mundial | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool ha recurrido con frecuencia a la Bundesliga en las últimas ventanas de fichajes y podría volver a Alemania en busca de su próximo refuerzo para la zaga. Tras los fichajes de Konaté y Dominik Szoboszlai, los Reds podrían ponerse en contacto con el RB Leipzig para cerrar un acuerdo por la prometedora estrella Castello Lukeba.



Este jugador zurdo de 23 años está despertando, como es lógico, el interés de los grandes clubes europeos tras otra temporada estelar en la Bundesliga. Un año productivo ha supuesto 28 partidos para Lukeba, cuyo tiempo de juego se ha visto afectado por la ausencia del Leipzig en las competiciones europeas.



Lukeba es rapidísimo a la hora de seguir a delanteros explosivos que se escapan por la espalda, mientras que su fuerza y, sobre todo, su precisión en el pase lo convierten en un jugador completo. Con potencial para alcanzar un nivel aún más alto, al Liverpool le entusiasmarán los rumores de que el internacional francés busca salir del Leipzig.

6. António Silva

António Silva es pretendido por varios clubes en la Premier League | Eurasia Sport Images/GettyImages

António Silva es otra estrella surgida de la cantera del Benfica, y este verano podría ser el momento en que el internacional portugués, con 20 partidos con la selección, consiga por fin fichar por una de las cinco grandes ligas europeas. Dado que su contrato expira en 2027 y que una renovación parece poco probable, el Benfica estaría dispuesto, según se informa, a autorizar su salida a un precio reducido.



El jugador de 22 años podría ser una adquisición inteligente a un precio más bajo, ya que cuenta con 181 partidos con el Benfica en su haber. Silva también ha jugado mucho en la Liga de Campeones, llamando la atención por su serenidad y su inteligencia posicional a una edad relativamente temprana.



El Chelsea y el Manchester United ya se han interesado por Silva anteriormente, lo que significa que la competencia por su fichaje podría ser feroz este verano, pero el Liverpool ofrecería un destino atractivo para el joven, que disfrutaría de muchos minutos en Anfield.

7. Joel Ordóñez

Joel Ordóñez es un jugador con mucho potencial | Isosport/MB Media/GettyImages

Joel Ordóñez ha seguido los pasos de Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, pasando de la cantera del Independiente del Valle en Ecuador a hacerse un nombre en Europa. El jugador de 22 años lleva tres temporadas impresionando con el Club Brugge, y recientemente ha disputado su partido número 125 con el equipo belga.



En los últimos años se ha especulado ocasionalmente con un posible fichaje de Ordóñez por el Liverpool, ya que al ecuatoriano ciertamente no le falta el potencial para acabar haciéndose un nombre en uno de los equipos más dominantes del mundo. Quizás el mayor obstáculo para un fichaje de este tipo sea su falta de experiencia al más alto nivel.



Sin embargo, la serenidad de Ordóñez en la posesión del balón lo convierte en una opción atractiva, y su valentía con el balón garantiza que se adapta a la intensidad del fútbol de la Premier League. Además, supondría una alternativa más económica que otros objetivos del Liverpool.