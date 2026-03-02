Las opciones que maneja Monterrey como reemplazo de Torrent

Monterrey vive horas de reconfiguración institucional tras el reciente despido de Domenec Torrent. La directiva decidió poner fin al ciclo del estratega y ahora concentra sus esfuerzos en definir al nuevo conductor del proyecto deportivo en un semestre determinante.

De acuerdo con versiones cercanas al club, la primera opción en la mesa es el regreso de Diego Alonso. El uruguayo dejó una huella profunda en su anterior etapa con Rayados y su perfil gusta por conocimiento del entorno y capacidad de gestión.

¡SE VA TORRENT!



El regreso de @AlonsoDT y @LosSiboldis los primeros dos nombres en la mesa de opciones.



Que se mantenga Nicolás Sánchez de interino también es posibilidad.



El Consejo decidió NO MÁS.



En las próximas horas se hará oficial.@TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/FuymhS2JZf — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) March 2, 2026

La segunda vía conduce a Robert Dante Siboldi, un nombre que inevitablemente genera ruido en la afición albiazul por su pasado reciente en Tigres. Más allá del componente emocional, su experiencia y títulos en la Liga MX lo colocan como alternativa real.

Mientras el Consejo delibera, el mando inmediato recae en Nicolás Sánchez. El argentino asumirá de manera interina y dirigirá los próximos compromisos ante Querétaro y, posteriormente, el Clásico Regio frente a Tigres, duelo que podría marcar el rumbo inmediato.

En el club no descartan que un resultado convincente ante el acérrimo rival cambie el escenario. Si el equipo muestra reacción, identidad y competitividad, la opción de mantener a Sánchez hasta el cierre del semestre cobraría fuerza en los pasillos del estadio.

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2019 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El contexto añade presión. Rayados no solo busca resultados, sino también recuperar estabilidad en un plantel diseñado para competir por el título. La elección del nuevo técnico debe equilibrar continuidad, liderazgo y una lectura táctica acorde a la exigencia institucional.

El posible retorno de Alonso se interpreta como apuesta por un perfil probado y ganador en la casa. Su etapa anterior dejó recuerdos positivos en momentos clave y una conexión directa con el grupo, elementos que pesan en la evaluación interna del Consejo.

En contraste, Siboldi representa una carta de impacto inmediato. Su carácter competitivo y experiencia reciente en finales lo convierten en técnico capaz de gestionar escenarios de alta tensión, aunque su vínculo con Tigres supone un desafío en términos simbólicos.

Por ahora, la prioridad es el presente. Nicolás Sánchez tendrá la oportunidad de mostrar credenciales en dos partidos de alto voltaje. Monterrey define su futuro en el banquillo, pero el terreno de juego dictará buena parte del veredicto final.

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY