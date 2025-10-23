Las palabras de agradecimiento de Arda Güler con Xabi Alonso

Con la llegada de Xabi Alonso, varios futbolistas han renacido y el caso de Arda Güler parece ser el más emblemático de todos: el turco pasó de prácticamente no jugar a ser uno de los encargados del ataque del Real Madrid.

Luego de la victoria frente a la Juventus por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, Güler dijo: "Esta temporada me siento muy importante en este equipo, gracias al entrenador Xabi, que creyó en mí. Me pide que controle el ritmo. Si quiere que marque y asista, me pone de 10. Si quiere que controle el ritmo, me pone de 8".

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Angel Martinez/GettyImages

Nacido el 25 de febrero de 2005, el oriundo de Ankara tuvo un ascenso realmente veloz fichando por la Casa Blanca a los 18 años a cambio de 20 millones de euros fijos, diez en variables y un porcentaje de una futura venta en favor del Fenerbahce, club turco donde hizo gran parte de sus formativas y llegó a debutar en la máxima categoría.

En el primer equipo del gigante turco llegó a disputar 51 partidos, en los que anotó nueve tantos y brindó doce pases gol, algo tremendamente meritorio para un canterano de tan corta edad en un club tan competitivo como ese.

Desde su desembarco en el Merengue, acumula 73 encuentros con 15 goles y 16 asistencias, además de haber levantado trofeos importantes como la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental de la FIFA.

En la selección mayor de Turquía ya lleva 25 partidos jugados con seis asistencias y misma cantidad de goles, demostrando así que es el gran futuro de ese combinado nacional. El camino será largo y para nada sencillo, pero los turcos tendrán a Arda como bandera para concretar la ilusión de volver a jugar una Copa del Mundo luego de 24 años, cuando consiguieron un brillante cuarto puesto en Corea-Japón 2002.

