Las palabras de Amorim tras el vergonzoso empate del Manchester United ante el Wolverhampton

El Manchester United recibió al Wolverhampton Wanderers este 30 de diciembre en Old Trafford, en duelo correspondiente a la jornada 19 de la Premier League. El equipo dirigido por Rúben Amorim se adelantó en el marcador al minuto 27 con un gol de Joshua Zirkzee; sin embargo, el encuentro terminó empatado 1-1 tras la anotación de Ladislav Krejci al filo del descanso.

El resultado dejó un sabor amargo para los Red Devils, que desaprovecharon una oportunidad clara para escalar posiciones en la tabla al igualar frente al colero del campeonato.

Los Lobos sumaban 12 partidos consecutivos con derrota y no sumaban un punto desde principios de octubre.

Para dimensionar el papelón del Manchester United, los Wolves son el segundo equipo en la historia de la máxima categoría del futbol inglés que pasa 19 partidos desde el inicio de una temporada sin conseguir una victoria, junto con el Bolton en la campaña 1902-1903.

Al término del encuentro, el estratega portugués fue cuestionado por el decepcionante empate ante los Wolves. En declaraciones a la BBC, Rúben Amorim calificó el duelo como extraño y subrayó la necesidad de pasar página de inmediato, ya que el equipo deberá enfocarse en su próximo compromiso de la temporada frente al Leeds United, este domingo 4 de enero en Elland Road.

Partido extraño. Sabíamos que sería un encuentro distinto al de Newcastle. Hoy necesitábamos más imaginación para generar ocasiones de gol. Tuvimos dificultades en la primera mitad para recuperar el balón; ellos poblaron el mediocampo con muchos hombres. Lo intentamos, pero la calidad no estuvo ahí. Ahora tenemos que recuperarnos para el siguiente partido Ruben Amorim

En conferencia de prensa, Amorim se sinceró y afirmó que "hoy no fue nuestro día". El estratega se dijo frustrado por el rendimiento de su escuadra, pero no se excusó en las ausencias que tuvo para este encuentro.

El Manchester United cerrará el año con 30 puntos en 19 encuentros, producto de ocho victorias, seis empates y cinco derrotas.