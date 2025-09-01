Las palabras de Doménec Torrent luego de la gran victoria de Rayados sobre Puebla

Rayados de Monterrey sigue con un dulce presente dentro de la Liga MX. El cuadro del norte del país se aseguró llegar al parón FIFA como líder del torneo luego de pasarle por encima al Puebla. Pese al marcador como al liderato, Doménec Torrent pide tirar de calma pues no se ha ganada nada.

💙 ¡Nuestro estilo es ofensivo! ⚔️



🗣️ Domenec Torrent habló sobre la victoria aplastante ante Puebla y destacó que hay cosas que mejorar como la defensa 👀



📹 @mluiscastillo pic.twitter.com/SFKwfhHGwe — POSTA Deportes (@POSTADeportes) August 30, 2025

¿Cuántos equipos no se han colado de último a Liguilla y han ganado la Liga? Lo que sí es verdad es que jugamos bien para nuestros aficionados, para que estén más felices, porque nos arroparán más, estarán más con nosotros, todo esto nos va bien, ahora, decir que somos el favorito… por favor. Estamos donde estamos, los jugadores lo hacen bastante bien, lo vamos a mejorar. Hasta que lleguemos a Semifinales, empezará otro campeonato. Doménec Torrent

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El plantel tendrá días de descanso aprovechando el parón por fecha FIFA.

Vamos a dar unos cuantos días de fiesta, nosotros decimos fiesta cuando es libre para llegar bien contra Querétaro. Tenemos un siguiente objetivo que es el próximo partido, sea quien sea el rival, empezamos con muchos puntos, pero vendrán rivales complicados. Hoy hemos jugado a ráfagas, no teníamos el partido controlado ni mucho menos, hemos hecho los últimos 25 minutos muy buenos, porque el colectivo ha hecho que las individualidades sobresalgan. Doménec Torrent

Añadió que si bien se considera un promotor del fútbol ofensivo, se equipo requiere de mejoras en defensa.