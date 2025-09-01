Las palabras de Doménec Torrent luego de la gran victoria de Rayados sobre Puebla
El técnico pide tirar de prudencia pues el equipo no ha ganado nada hasta el día de hoy.
Rayados de Monterrey sigue con un dulce presente dentro de la Liga MX. El cuadro del norte del país se aseguró llegar al parón FIFA como líder del torneo luego de pasarle por encima al Puebla. Pese al marcador como al liderato, Doménec Torrent pide tirar de calma pues no se ha ganada nada.
¿Cuántos equipos no se han colado de último a Liguilla y han ganado la Liga? Lo que sí es verdad es que jugamos bien para nuestros aficionados, para que estén más felices, porque nos arroparán más, estarán más con nosotros, todo esto nos va bien, ahora, decir que somos el favorito… por favor. Estamos donde estamos, los jugadores lo hacen bastante bien, lo vamos a mejorar. Hasta que lleguemos a Semifinales, empezará otro campeonato.Doménec Torrent
El plantel tendrá días de descanso aprovechando el parón por fecha FIFA.
Vamos a dar unos cuantos días de fiesta, nosotros decimos fiesta cuando es libre para llegar bien contra Querétaro. Tenemos un siguiente objetivo que es el próximo partido, sea quien sea el rival, empezamos con muchos puntos, pero vendrán rivales complicados. Hoy hemos jugado a ráfagas, no teníamos el partido controlado ni mucho menos, hemos hecho los últimos 25 minutos muy buenos, porque el colectivo ha hecho que las individualidades sobresalgan.Doménec Torrent
Añadió que si bien se considera un promotor del fútbol ofensivo, se equipo requiere de mejoras en defensa.
No, nuestro estilo es ofensivo, pero tenemos que mejorar mucho defensivamente. El otro día estaba realmente feliz porque marcamos tres y no encajamos, esto hay que corregirlo cuando llegas al mata mata, esto puede definir una semifinal o final. Tenemos un estilo ofensivo, tenemos muy buenos futbolistas al ataque, todo mundo tiene gol, pero felices por la afición, cuantos más goles haces, esto es un espectáculo, así lo concibo, prefiero ganar 4-2 que 2-0. Se trata de buscar un equilibrio entre defensa y ataque, en lo segundo lo estamos haciendo muy bien, lo primero tenemos que mejorar y lo vamos a mejorar.Doménec Torrent
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.