Las palabras de Guido Pizarro luego del triunfo de Tigres en Querétaro

En una visita que era riesgosa, los Tigres de la UANL vencieron al Querétaro. De esta forma los Felinos ven de cerca los puestos de liguilla directa de la Liga MX. El técnico de los del norte del país afirmó que se marchó conforme con lo mostrado por su equipo, sobre todo en la labor defensiva.

UNA ZAGA SEGURA



Creo que me importa mucho que no nos hagan goles, entiendo que tenemos mucha jerarquía en la parte defensiva, pero también me ocupa que tengamos un equilibrio, una estructura misma cuando atacamos, y una solidez defensiva para darle a la gente de arriba su altura para que puedan jugar. Como digo siempre, creo que mientras menos opciones le demos al rival mejor, tenemos siempre margen de mejora e iremos en busca de eso. Guido Pizarro

El técnico entiende que a su equipo le ha faltado control del encuentro. Asegura que deberán mejorar dicha cuestión previo al cruce de poder en contra de Cruz Azul.

Creo que a mi gusto tendríamos que haber manejado un poco mejor la pelota y sin tanto apuro, pero muy contentos de darle mucho valor a esta victoria, creo que como dijiste vos veníamos de varios empates, luego volvimos a la victoria, lo volvemos a ganar, pero entendiendo que podemos seguir mejorando, más aún porque vamos a enfrentar a un gran rival. Guido Pizarro

Los felinos no son derrotados desde la jornada 5. Dicha seguidilla de suma de puntos, combinado con resultados de otros clubes, tienen a los de la UANL en la pelea por la cima de la Liga MX.

