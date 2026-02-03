Las palabras de Guido Pizarro sobre César Araujo, el nuevo fichaje de Tigres

Guido Pizarro, director técnico de Tigres UANL, confirmó y explicó la llegada de su nuevo refuerzo para el mediocampo, una zona que el estratega consideraba prioritaria. El club necesitaba equilibrio, despliegue y lectura táctica, y el perfil elegido responde a una planificación deportiva clara.

El propio Pizarro dio contexto a la incorporación y dejó ver que se trató de una operación pensada con tiempo. “Con respecto a César (Araujo), sí, lo estábamos esperando. Es un jugador que veníamos analizando hace tiempo. Es una alegría que podamos contar con él”, señaló el técnico, marcando que el fichaje no fue improvisado.

"Con respecto a César (Araújo), sí, lo estábamos esperando. Es un jugador que veníamos analizando hace tiempo,. Es una alegría que podamos contar con él. A mí me gusta mucho que que nos pueda dar variante en varias posiciones, en varios sistemas. Así que es un chico joven. Es una… pic.twitter.com/BndWwtKZB0 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 2, 2026

En su análisis, el entrenador destacó una virtud clave que explica la apuesta. “A mí me gusta mucho que nos pueda dar variante en varias posiciones, en varios sistemas”, afirmó. Esa polivalencia resulta valiosa para Tigres, que compite en distintos torneos y exige alternativas tácticas dentro de una misma estructura competitiva.

El nuevo refuerzo es el mediocampista uruguayo César Araújo, quien llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Orlando City. Su arribo responde directamente a la solicitud del cuerpo técnico de sumar un medio de contención con recorrido, intensidad y capacidad de adaptación.

Pizarro también subrayó el componente estratégico del fichaje dentro del proyecto deportivo. “Así que es un chico joven. Es una proyección del club a corto, mediano y largo plazo, que es un poco la idea de todos nosotros”, explicó, dejando claro que Tigres piensa más allá de la urgencia inmediata.

Toronto FC v Orlando City | Mark Thorstenson - Orlando City/GettyImages

El técnico no ocultó su satisfacción por cerrar la operación y apuntó al proceso de integración del jugador. “Muy contento de recibirlo. Ojalá lo podamos ayudar para que se adapte de la mejor manera, lo más rápido posible”, expresó, consciente de que la adaptación será clave para su impacto en el corto plazo.

Desde lo deportivo, Araújo llega para competir por minutos de inmediato. Al haber quedado libre, su incorporación no requirió periodo de negociación con clubes, lo que permitió acelerar trámites. En Tigres confían en que el mediocampista pueda estar disponible desde este mismo fin de semana.

Con este movimiento, Tigres refuerza una zona neurálgica del campo y respalda a su entrenador en una petición concreta. La llegada de César Araujo no solo cubre una necesidad táctica, también refuerza la idea de un plantel profundo, versátil y pensado para sostener la exigencia del calendario.