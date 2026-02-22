El nombre de Harry Kane vuelve a ponerse sobre la mesa en el FC Barcelona, siendo este uno de los nombres de referencia en el puesto de centrodelantero. La salida de Robert Lewandowski a finales de la temporada obligará al Barça a salir al mercado de fichajes a buscar un ariete de cara a la próxima campaña.

"No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi trayectoria en el Bayern. Lo tomo como un cumplido", explicó el delantero tras la victoria del Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.

Todo esto nació tras una declaración de Xavier Vilajoana, candidato a presidente del FC Barcelona en las elecciones del 15 de marzo próximo: "Hay contactos con Harry Kane. Tenemos que trabajar con prudencia y profesionalidad. Estudiamos perfiles, y Kane es uno de ellos. Es un goleador, asociativo y un ‘killer’ en espacios reducidos que el Barça necesita"

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan - The FA/GettyImages

Harry Kane inició su carrera como profesional en 2011 con la camiseta del Tottenham, y desde allí todo ha sido éxito en lo individual para él: llegó a la selección de Inglaterra, donde hoy es capitán y máximo goleador histórico.

Su gran deuda estaba en los trofeos, ya que no había logrado jamás ser campeón a pesar de su grandísima calidad. Para cortar esa sequía, se mudó al Bayern Múnich, donde tras una temporada de desilusión absoluta se consagró campeón de la Bundesliga.

Con la camiseta del club alemán lleva 128 goles en 135 partidos, posicionándose así como uno de los centrodelanteros más letales de la actualidad. Con la selección inglesa, con la que disputará el Mundial 2026, ya jugó 112 encuentros y anotó en 78 ocasiones.